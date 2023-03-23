Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Apartman sakinleri arasında kavga çıktı! Komşusunun balkondan dışarı kedi dışkısı attı... Bir anda ortalık karıştı

Apartman sakinleri arasında kavga çıktı! Komşusunun balkondan dışarı kedi dışkısı attı... Bir anda ortalık karıştı

23.03.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’nın Kota Kinabalu bölgesindeki bir apartmanda yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. TikTok’ta üst komşu tarafından ifşa edilen görüntüler komşunun bir kovaya topladığı kedi dışkısını balkondan kürek yardımıyla attığı anlara yer verildi. Görüntüler komşuların arasında tartışma yaratırken kısa sürede TikTok’ta viral olmayı başardı.

Apartman sakinleri arasında kavga çıktı! Komşusunun balkondan dışarı kedi dışkısı attı... Bir anda ortalık karıştı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Malezya’da bir apartmanda çekilen görüntülerde komşusu yaşlı bir adamın balkondan dışarı kedi dışkısını attığı anları saniye saniye çekti. TikTok’ta ‘tyraulfa’ kullanıcı adıyla yapılan paylaşıma “Kedi dışkısını atma eğitimi” notu eklendi.

YÖNETİCİYE ŞİKAYET ETMİŞ

Komşusunun hareketini sosyal medyada ifşa eden kadın, daha öncesinde benzer bir durumu yaşadıklarında olayı yöneticiye şikayet ettiğini ancak herhangi bir sonuç alamadığını söyledi. İfşa edilen komşu ise, “Bu benim evimin balkonu. İstediğimi yapabilirim. Şimdiye kadar bunu 5-6 kez tekrarladım. Üst katımdaki komşudan azar işittim ama umrumda değil” diyerek kendisini savundu.

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

 Yarı çıplak camın önündeydi! Karşı binanın izlediğinden habersizdi

Yarı çıplak camın önündeydi! Karşı binanın izlediğinden habersizdi

 Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

 Taksici ve yolcusu araçta cinsel ilişkiye girdi! Güvenlik kamerası kaydetti

Taksici ve yolcusu araçta cinsel ilişkiye girdi! Güvenlik kamerası kaydetti

 Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Kıyamet rüzgarı’ denildi! Şehir sular altında...‘Kıyamet rüzgarı’ denildi! Şehir sular altında...
“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”
Kız kavgası kanlı bitti! 12 yaşındaki kızı ormana götürüp bıçakladılarKız kavgası kanlı bitti! 12 yaşındaki kızı ormana götürüp bıçakladılar
Anahtar Kelimeler:
tiktok Malezya dışkı

En Çok Okunan Trend Haberler

“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”

“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”

“Yetişkin film yıldızı olduğum için erkekler benimle sevgili olmuyor”

“Yetişkin film yıldızı olduğum için erkekler benimle sevgili olmuyor”

Banyo rutini çok farklı! Onlardan asla vazgeçemiyormuş

Banyo rutini çok farklı! Onlardan asla vazgeçemiyormuş

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

İlginizi Çekebilir

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.