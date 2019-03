Apex Legends-Season 1 başlıyor, Battle Pass detayları da paylaşıldı

Oyunun Wild Frontier isimli ilk sezonuyla öncelikle Battle Pass'i getiriyor. Pass'i isterseniz 950 Apex Coin'iyle hemen satın alabilirsiniz. Pass'i satın alan oyunculara Lifelife Revolutionary, Wraith Survivor ve Mirage Outlaw skin'leri anında veriliyor. Ayrıca pass sahipleri sezon sürerken oyunda seviye atladıkça çeşitli kozmetik ögeler de kazanacaklar. Battle Pass'te 100'den fazla yeni öge bulunuyor.

What others call dangerous, Legends call Tuesday. Season 1: Wild Frontier coming at 10:00AM Pacific tomorrow: https://t.co/2ppF4L1WfM pic.twitter.com/ee17eJsCBy