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Apple, 2019'da ilk neslini piyasaya sürmüştü! Yakında ise...

09.05.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 2019'da çıkardığı ilk nesil AirPods Pro'nun ikinci nesli yolda. Yeni bir rapora göre, Apple AirPods Pro 2'yi yakında piyasaya sürecek. Ayrıca, AirPods Max için de ortaya çıkan bazı bilgiler var.

Apple, 2019'da ilk neslini piyasaya sürmüştü! Yakında ise...

AirPods ailesi şimdilik 2. nesil AirPods, 3. nesil AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max'ten oluşuyor. 3. nesil AirPods ve AirPods Max diğerlerine nazaran görece daha yeni ürünler. ANC (Aktif gürültü engelleme) destekli AirPods Pro ise 2019'dan beri piyasada ve yeni nesli henüz çıkmadı. Ancak Mark Gurman, 2. nesil AirPods Pro'nun yolda olduğunu söylüyor.

AİRPODS PRO 2 GELİYOR! İŞTE TAHMİNİ ÖZELLİKLERİ

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, ikinci nesil AirPods Pro'yu bu sonbaharda piyasaya sürmeyi planlıyor. AirPods Pro 2'nin yeni bir tasarıma, gelişmiş ses kalitesine ve bazı olası sağlık özelliklerine sahip olduğu söyleniyor. Gurman'ın sonbaharda 2. nesil AirPods Pro'nun lansmanı olacağına yönelik iddiası, daha önce yılın ikinci yarısında bir lansman yapılacağını söyleyen Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun bilgileriyle örtüşüyor.

AirPods

YENİ AİRPODS PRO NASIL OLACAK?

  1. nesil AirPods Pro veya AirPods Pro 2 olarak adlandırılmasını beklediğimiz yeni kablosuz kulaklık, yeni bir şarj kutusu ve kayıpsız ses desteği ile gelebilir. Ayrıca, daha kompakt bir tasarıma sahip olabilir.
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AİRPODS MAX'E GELİNCE...

Gurman, AirPods Max için de bir iddiada bulunuyor. Ünlü analiste göre, Apple'ın Aralık 2020'de piyasaya sürülen kulak üstü kulaklıkların yenisini çıkarması beklenmiyor. Ancak yeni renk seçenekleri üzerinde çalışıldığı düşünülüyor. Ancak ne zaman piyasaya sürülebilecekleri bilinmezliğini koruyan bir konu.

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