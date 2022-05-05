Google'dan AirPods Pro'ya rakip geliyor: Dört renk söylentisi!

Pixel 6 serisini tanıtan, Pixel Watch adlı bir akıllı saat üzerinde çalıştığı söylenen Google için gözler şimdi de Pixel Buds Pro'ya çevrildi. Google'ın, Apple AirPods Pro ve Samsung Galaxy Buds Pro gibi modellerle rekabet edebilecek "Pixel Buds Pro"yu yakında piyasaya sürmesi bekleniyor. Fakat yeni bir gelişme var.

PROSSER AÇIKLADI! GOOGLE PIXEL BUDS PRO GELİYOR

Sızıntı kaynağı Jon Prosser, bu hafta attığı bir tweet'te Pixel Buds Pro'nun yakında piyasaya sürülmesinin planlandığına işaret ederek, "Google Pixel Buds Pro geliyor" dedi. Prosser, Google Pixel Buds Pro'nun renk seçeneklerini de paylaştı.

RENK SEÇENEKLERİ...

Sızıntı kaynağına göre Pixel Buds serisinin üst düzey sürümü dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Bunlar; Real Red (Gerçek Kırmızı veya Gerçek Kızıl), Carbon (Karbon), Limoncello ve Fog (Sis) olacak.

GOOGLE PIXEL BUDS PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Google Pixel Buds Pro için herhangi bir tarih açıklanmadı. Ancak kulaklığın Google Pixel 6a ve Pixel Watch ile Google I/O'da tanıtılması bekleniyor.

