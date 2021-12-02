Apple, 2021'in en iyilerini açıkladı

Apple, App Store mağazasında milyonlarca uygulamaya ve oyuna ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından geliştiricilerin uygulamaları bu mağazada yer alıyor. ABD merkezli şirket, on seneden uzun bir zamandır yıl sonlarında App Store'daki en iyi uygulamaları ve oyunları belirliyor. Bu yılın en iyi uygulamaları ve oyunları ise belli oldu. Çünkü şirket, 2021 App Store Ödülleri'nin kazananlarını paylaştı.
Bu yılın en iyi uygulamaları ve oyunları arasında dikkat çekici yapımlar var. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan listelere geçelim.
2021 APP STORE ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI
Uygulamalar
- Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World
- Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion
- Yılın Mac Uygulaması: Craft
- Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN
- Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather
Oyunlar
- Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift
- Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
- Yılın Mac Oyunu: Myst
- Apple TV Yılın Oyunu: Space Marshals 3
- Apple Yılın Arcade Oyunu: Fantasian
TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI
- iPhone Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar
- iPhone Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
- iPhone Ücretsiz Oyun: PUBG MOBILE: Arcane
- iPhone Ücretli oyun: Mesih
- iPad Ücretsiz Uygulama: YouTube
- iPad Ücretli Uygulama: Procreate
- iPad Ücretsiz Oyun: Among Us!
- iPad Ücretli Oyun: Minecraft
- Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition
TÜRKİYE'DE iPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR
- Hayat Eve Sığar
- Telegram
- e-Nabız
- WhatsApp
- Instagram
- YouTube
- Trendyol
- getir
- TikTok
- e-Devlet
- MHRS
- Facebook
- Yemeksepeti
- Google Haritalar
- ZOOM
- Hepsiburada
- Snapchat
- BiP
- Ziraat Mobil
- Gmail
TÜRKİYE'DE IPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETLİ UYGULAMALAR
- The Wonder Weeks (Harika Haftalar)
- Forest - Odaklan
- Facetune
- TouchRetouch
- CamScanner +
- Threema
- MilGPS
- TeamSpeak 3
- DSLR Camera
- Procreate Pocket
- JSPS - MEVZUAT PRO
- CryptoTab Browser Pro
- Ezberle
- SkyView
- Video Master Pro
- My Contacts Backup Pro
- NeuralCam - Night Mode Camera
- DAZZL CAM
- AutoSleep Saat ile Uyku Takibi
- Glitché
Apple'ın hazırladığı listeler bununla da sınırlı değil. Apple cihazınızdan App Store'a giderek, bu yılın en iyilerinin tümüne göz atabilirsiniz.
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