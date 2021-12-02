Apple, 2021'in en iyilerini açıkladı

Apple, App Store mağazasında milyonlarca uygulamaya ve oyuna ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından geliştiricilerin uygulamaları bu mağazada yer alıyor. ABD merkezli şirket, on seneden uzun bir zamandır yıl sonlarında App Store'daki en iyi uygulamaları ve oyunları belirliyor. Bu yılın en iyi uygulamaları ve oyunları ise belli oldu. Çünkü şirket, 2021 App Store Ödülleri'nin kazananlarını paylaştı.

Bu yılın en iyi uygulamaları ve oyunları arasında dikkat çekici yapımlar var. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan listelere geçelim.

2021 APP STORE ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI

Uygulamalar

Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World

Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion

Yılın Mac Uygulaması: Craft

Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN

Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather

Oyunlar

Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift

Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution

Yılın Mac Oyunu: Myst

Apple TV Yılın Oyunu: Space Marshals 3

Apple Yılın Arcade Oyunu: Fantasian

TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI

iPhone Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar

iPhone Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks

iPhone Ücretsiz Oyun: PUBG MOBILE: Arcane

iPhone Ücretli oyun: Mesih

iPad Ücretsiz Uygulama: YouTube

iPad Ücretli Uygulama: Procreate

iPad Ücretsiz Oyun: Among Us!

iPad Ücretli Oyun: Minecraft

Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition

TÜRKİYE'DE iPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR

Hayat Eve Sığar

Telegram

e-Nabız

WhatsApp

Instagram

YouTube

Trendyol

getir

TikTok

e-Devlet

MHRS

Facebook

Yemeksepeti

Google Haritalar

ZOOM

Hepsiburada

Snapchat

BiP

Ziraat Mobil

Gmail

TÜRKİYE'DE IPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETLİ UYGULAMALAR

The Wonder Weeks (Harika Haftalar)

Forest - Odaklan

Facetune

TouchRetouch

CamScanner +

Threema

MilGPS

TeamSpeak 3

DSLR Camera

Procreate Pocket

JSPS - MEVZUAT PRO

CryptoTab Browser Pro

Ezberle

SkyView

Video Master Pro

My Contacts Backup Pro

NeuralCam - Night Mode Camera

DAZZL CAM

AutoSleep Saat ile Uyku Takibi

Glitché

Apple'ın hazırladığı listeler bununla da sınırlı değil. Apple cihazınızdan App Store'a giderek, bu yılın en iyilerinin tümüne göz atabilirsiniz.

