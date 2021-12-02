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Apple, Samsung’un tacını alacak

02.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir pazar analiz şirketi, akıllı telefon üretim seviyelerinin tedarik verilerine dayanarak, Apple'ın pazar payının 2021’in son çeyreğinde yüzde 23,1’e yükseleceğini tahmin ediyor.

Apple, Samsung’un tacını alacak

TrendForce, Apple’ın iPhone 13 lansmanı ile açıkça büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Üç model sayesinde, toplam iPhone üretimi yüzde 22,6 artarak 51,5 milyon adede ulaştı. Bu sonuçla Apple da dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

RAPOR: APPLE, SAMSUNG'U SOLLAYACAK

Rapora göre Cupertino merkezli şirketi, kendi açısından daha güzel günler bekliyor gibi görünüyor. Üretim seviyelerine ilişkin tedarik zinciri raporları, Samsung, Oppo, Xiaomi ve Vivo’nun pazar paylarının büyük olasılıkla düşeceğini, Apple’ın payının ise yüzde 15,9’dan mevcut çeyrekte yüzde 23,2’ye ulaşacağını tahmin ediyor. Bu oranın Apple'ın çeyrekte Samsung’u geçerek lider olmasını sağlayacağı söyleniyor.

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iPhone açısından büyüme, rakiplerle karşılaştırıldığında daha iyi tedarik zinciri yönetiminden kaynaklanıyor olabilir. Ancak gelişmelere rağmen, yarı iletken kıtlığının genel olarak akıllı telefon satışlarını etkilemeye devam ettiğine şüphe yok.

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Akıllı telefon talebindeki gelişmelere gelince, bunun da çoğu, bu yılın ikinci yarısında e-ticaret tanıtım etkinliklerinin yoğun olduğu sezona borçlu olabilir. Güneydoğu Asya’da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi Vietnam gibi ülkelerde fabrika operasyonlarının yeniden başlamasına yol açsa da önemli bileşen eksiklikleri devam etti. Bu kısıtlamalar, 2021 yılının ikinci yarısında akıllı telefon üretimini geciktiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung
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