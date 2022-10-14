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Apple'a "iPhone kutularına şarj aleti koymadın" cezası!

14.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 12 ile birlikte şarj aletlerini iPhone kutularından çıkartmıştı. Kararı doğru bulanlar olduğu gibi tepki gösterenler de olmuştu. Brezilya'daki bir mahkeme ise Apple'a iPhone'larını kutusuna şarj aleti koymadığı için 19 milyon dolar para cezası kesti. Mahkeme, şarj aletlerinin ülkede satılacak yeni iPhone'larla birlikte gelmesi gerektiğine de karar verdi. Apple, karara itiraz edecek.

Apple'a "iPhone kutularına şarj aleti koymadın" cezası!

Apple'a kutudan çıkmayan şarj aleti nedeniyle şok para cezası! Bildiğiniz üzere Apple, iPhone kutularından şarj aletini çıkartarak, iPhone'ları şarj aletsiz ve kulaklıksız olarak satışa sunmaya başladı. Bu karar, ilk olarak iPhone 12 serisiyle uygulandı. iPhone 14 serilerinin kutusundan da ne şarj aleti ne de kulaklık çıktı. Böylece kutular inceldi, Apple da sevkiyat süreci ve çevresel nedenler başta olmak üzere bazı konularda avantaj sağladı. Fakat bu karar kimileri tarafından doğru bulunurken, kimileri tarafından da tepkiyle karşılandı. Son olarak, bu kararın yasal bir tepkisi oldu. Brezilya'da bir mahkeme, Apple'a para cezası verdi.

APPLE'A 19 MİLYON DOLARLIK CEZA KESİLDİ

Reuters'ın haberine göre, perşembe günü Brezilya'da bir mahkeme, bir dernek tarafından açılan ve Apple'ın iPhone'ları şarj aleti olmadan satarak kötü niyetli uygulamalarda bulunduğunun öne sürüldüğü davada teknoloji devine 100 milyon Brezilya reali (19 milyon dolar) para cezası verdi. Böylece davada Apple aleyhine karar verilmiş oldu. Ayrıca mahkeme, şarj aletlerinin ülkede satılacak yeni iPhone'larla birlikte gelmesi gerektiği hükmetti.

Apple

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APPLE'DAN İTİRAZ GELECEK

Daha önce hayata geçirdiği uygulamanın karbon emisyonlarını azaltma amacına sahip olduğunu savunan Apple, mahkemenin verdiği karara itiraz edeceğini söyledi.

Mahkeme kararında ise "Davalının, 'yeşil (çevreci) girişim' gerekçesi altında, tüketiciye, daha önce ürünle birlikte tedarik edilen şarj adaptörlerinin satın alınmasını zorunlu kıldığı açık bir şekilde görülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Apple iPhone
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