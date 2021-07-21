Apple, AirPods 3'ün üretimi için kollarını sıvadı! İşte verilen tarih

AirPods 3 hakkında yıl boyunca çok fazla söylenti duyduk. Bazı söylentiler yeni kablosuz kulaklık modelinin 2021'in ilk yarısında tanıtacağını, bazı söylentilerde ise lansmanın yılın ikinci yarısında gerçekleşme ihtimali olduğunu belirtti. Ancak yılın ilk yarısını geçmemize rağmen üçüncü nesil AirPods modeli hala tanıtılmış değil. Ancak gözler, bazı söylentilerin de işaret ettiği gibi 2021'in ikinci yarısında. Yeni bir rapor ise Apple'ın üretim çarklarının çok yakın bir zamanda AirPods 3 için döneceğini söylüyor.

AIRPODS 3'ÜN ÜRETİME GİRECEĞİ TARİH ORTAYA ÇIKTI

Yeni bir rapora göre, AirPods 3'ün seri üretimi Ağustos ayında başlayacak. Önümüzdeki ay seri üretimin başlaması, kulaklığın yeni iPhone'larla birlikte tanıtılma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak Apple, AirPods 3'ü yılın ilerleyen döneminde başka ürünlerle birlikte de piyasaya sürebilir. Bu konuda son karar Apple'ın.

AIRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

AirPods 3'ün özelliklerine geçmeden önce, sızıntılarda yer alan tasarımından bahsetmek gerek. Söylenenlere göre yeni kulaklık, daha kısa gövdeye ve silikon kulak uçlarına sahip olacak. Bu yönüyle AirPods Pro'ya benzeyecek olan AirPods 3'te AirPods Pro'ya nazaran Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği olmayacak.

AirPods Pro'nun da yakın bir zamanda AirPods Pro 2 adıyla yenilenmesi ve Beats Studio Buds'a benzer bir tasarıma geçmesi bekleniyor.

