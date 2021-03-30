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Apple başka bir dava ile karşı karşıya

30.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kez şirket, bir ev yangınının nedeni olabilecek hatalı bir iPad için dava ediliyor. Dava, hukuk firması de Luca Levine tarafından açıldı.

Apple başka bir dava ile karşı karşıya

PhoneArena raporuna göre, olay Macaluso’nun Milford’daki evinde meydana geldi. Sigorta şirketi Allstate Insurance, yaklaşık 142.000 dolara mal olan yangın hasarı üzerindeki onarım giderlerinin tamamını karşıladı. Luca Levine ise sigorta şirketini temsil ediyor ve Apple'ı, sigortacının ödediği parayı geri ödemesi için dava ediyor. Davada, yangının Apple iPad’in elektrik / pil sisteminin arızalanmasından kaynaklandığı iddia edildi.

APPLE'A KUSURLU ÜRÜN SUÇLAMASI

Ayrıca şikayet, Macaluso’nun “Apple tarafından öngörülen kullanım ve işlemin ötesinde iPad’ini kötüye kullanmadığını veya değiştirmediğini” de eklemişti. İPhone üreticisi, kusurlu / hatalı bir ürün satmakla suçlandı.

Dava, bu ayın başlarında Pennsylvania’daki Philadelphia County Common Pleas Mahkemesi'nde açıldı. Bu hafta federal bölge mahkemesine taşındı. Şirket, bu davaya benzer şekilde, başka bir iPad’in hatalı pilinin neden olduğu ve kıvılcım oluşturan bir yangından ölen bir adamla ilgili devam eden başka bir davayla da ilgileniliyor. Yani bu davayı andıran davalar geçmişte de görülmüş olsa da bunlar yine de nadir görülen davalar.

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Söz konusu cihazlar aynı zamanda uçucu olduğu bilinen Lityum iyon pilleri kullanıyor. Ancak gelecekteki cihazların ısı iletmede daha iyi olan grafen hücrelerine geçmesi bekleniyor.

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Apple
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