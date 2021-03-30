Apple başka bir dava ile karşı karşıya

PhoneArena raporuna göre, olay Macaluso’nun Milford’daki evinde meydana geldi. Sigorta şirketi Allstate Insurance, yaklaşık 142.000 dolara mal olan yangın hasarı üzerindeki onarım giderlerinin tamamını karşıladı. Luca Levine ise sigorta şirketini temsil ediyor ve Apple'ı, sigortacının ödediği parayı geri ödemesi için dava ediyor. Davada, yangının Apple iPad’in elektrik / pil sisteminin arızalanmasından kaynaklandığı iddia edildi.

APPLE'A KUSURLU ÜRÜN SUÇLAMASI

Ayrıca şikayet, Macaluso’nun “Apple tarafından öngörülen kullanım ve işlemin ötesinde iPad’ini kötüye kullanmadığını veya değiştirmediğini” de eklemişti. İPhone üreticisi, kusurlu / hatalı bir ürün satmakla suçlandı.

Dava, bu ayın başlarında Pennsylvania’daki Philadelphia County Common Pleas Mahkemesi'nde açıldı. Bu hafta federal bölge mahkemesine taşındı. Şirket, bu davaya benzer şekilde, başka bir iPad’in hatalı pilinin neden olduğu ve kıvılcım oluşturan bir yangından ölen bir adamla ilgili devam eden başka bir davayla da ilgileniliyor. Yani bu davayı andıran davalar geçmişte de görülmüş olsa da bunlar yine de nadir görülen davalar.