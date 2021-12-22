Apple'ın 5G'li iPhone'ları lider!

Apple, iPhone'lara 5G desteğini iPhone 12 serisi birlikte verdi. Ancak iPhone 12 serisi çıkana kadar, piyasada 5G desteği sunan birçok telefon vardı. Yani Apple bu konuda biraz gecikti desek, sanıyoruz ki yanlış bir şey söylemeyiz. Ancak buna rağmen, yayınlanan son bir rapor, Apple'ın 5G iPhone modellerinin hızlıca benimsendiğini ortaya çıkardı.

APPLE 5G'DE iPHONE'LARLA LİDER

Strategy Analytics'in son raporuna göre, Apple, 2021'in üçüncü çeyreğinde sevk edilen 5G telefon sayısında tüm rakiplerinin önünde yer aldı. Apple'ın arkasından ise Android akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Samsung, Oppo ve Vivo geldi.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVİNDEN DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME

5G akıllı telefon gönderilerinde en yüksek büyüme oranını ABD yaptırımları nedeniyle Huawei'den ayrılan Honor markasının gösterdiği kaydediliyor. Honor'un 5G telefon sevkiyatlarını bir önceki çeyreğe göre yüzde 194 oranında arttığı söyleniyor.

"ÇİN'DEKİ POPÜLARİTESİ HIZLA ARTIYOR"

Strategy Analytics'ten Yiwen Wu, Honor'un 5G akıllı telefonlarının Çin'deki popülaritesinin hızla arttığını söyledi. Honor'un daha önce Huawei'nin alt markası olduğunu ancak yılın başlarında bağımsız bir şirkete dönüştüğünü aktaran Wu, şirketin 50 5G, 50 SE 5G ve 50 Pro 5G modellerinin, 2021'in üçüncü çeyreğindeki öne çıkan 5G akıllı telefonları olduğunu belirtti.



