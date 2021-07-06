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Apple'ın akıllı saati Apple Watch, hayat kurtardı!

06.07.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın akıllı saati Apple Watch, ABD'de yaşayan Diane Feenstra isimli bir kadının hayatını kurtardı. Apple Watch'u sayesinde anormal nabız artışını fark eden kadın, yakın bir zamanda kalp krizi geçirdiğini öğrendi.

Apple'ın akıllı saati Apple Watch, hayat kurtardı!

Apple, akıllı saati Apple Watch'un sağlık özelliklerini her fırsatta vurguluyor. Çünkü günlük hayatta Apple Watch'un sağlık odaklı özelliklerine hayatını borçlu olan insanlar var. Örneğin, haziran ayında 78 yaşındaki ABD'li bir adam düştü ve Apple Watch'u sayesinde kurtuldu. İşte bu örneklere bir yenisi daha eklendi.

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APPLE WATCH İLE HAYATI KURTULDU

ABD'de yaşayan Diane Feenstra isimli bir kadın, Apple Watch'unda kalp atış hızının yüksek olduğunu gördü. Ancak bu oldukça anormaldi. Çünkü kadının o gün 12 adım yürümek dışında yaptığı başka bir egzersiz yoktu. Buna rağmen kadının nabzı dakikada 169 seviyesinde atıyordu.

Apple Watch1

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GERÇEK ACİL SERVİSTE ORTAYA ÇIKTI

Apple Watch kullanıcısı Feenstra, endişeli bir şekilde eşini aradı. Acil servise yapılan ziyaret ise kadının yakın zamanda bir kalp krizi geçirdiğini ortaya çıkardı. Belki de Apple Watch'un kalp atış hızı uyarısı olmasa Feenstra, bunun gerçekleştiğinin farkında bile olmayacaktı.

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akıllı saat kalp krizi Apple
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