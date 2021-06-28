Apple'dan önemli uyarı! Bu ürünleri uzak tutun

iPhone 12 modellerinde yer alan MagSafe mıknatıslarının bazı tıbbi cihazları olumsuz etkileyebileceği ortaya çıkmıştı. Hatta Apple, bu tipteki araştırmalar sonrası kendi internet sitesinde bir uyarı paylaşmıştı. Şirket, bu hafta bir destek belgesini güncelledi ve kalp pili gibi tıbbi cihazlardan uzak tutulması gereken ürünlerin listesini yayımladı.
Apple, "belirli koşullar altında, mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar tıbbi aygıtlarda manyetik girişime neden olabilir. Örneğin, implante edilebilir kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi aygıtlar, yakın temas halindeyken mıknatıslara ve telsizlere yanıt veren sensörler içerebilir." diyor.
Teknoloji devi tıbbi cihazlarla herhangi bir olası etkileşimi önlemek için, aşağıda listelenen ve mıknatıs içeren ürünler ile tıbbi cihazlar arasında güvenli bir mesafe bırakılmasını söylüyor. Apple'a göre bu mesafe 6 inç veya 15 cm’den fazla, cihaz kablosuz olarak şarj ediliyorsa ise 12 inç veya 30 cm’den fazla olması gerekiyor. Apple, belirli yönergeler için bir doktora ve cihaz üreticisine danışmanız gerektiğini ifade ediyor.
Buna ek olarak şirket, Apple ürününüzün tıbbi aygıtınızda girişime neden olduğundan şüphelendiğinizde Apple ürününüzü kullanmayı bırakıp doktorunuza ve tıbbi aygıtınızın üreticisine danışmanız gerektiğini belirtiyor.
Bu ürünler ile tıbbi aygıtınız arasında güvenli bir mesafe bırakın:
AirPods ve şarj kutuları
Apple Watch ve aksesuarları
HomePod
iPad ve aksesuarları
iPhone ve MagSafe aksesuarları
Mac ve aksesuarlar
Beats
Ayrıca destek belgesi, bazı diğer Apple ürünlerinin de girişime neden olma olasılığı düşük olan mıknatıslar içerdiğini de söylüyor.
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