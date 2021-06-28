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Apple'dan önemli uyarı! Bu ürünleri uzak tutun

28.06.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, bu hafta güncellenen bir destek belgesinde, kalp pili gibi tıbbi cihazlardan uzak tutulması gereken ürünlerin bir listesini paylaştı. Bu ürünlerin arasında Apple Watch, AirPods ve iPhone 12 modelleri de yer alıyor.

Apple'dan önemli uyarı! Bu ürünleri uzak tutun

iPhone 12 modellerinde yer alan MagSafe mıknatıslarının bazı tıbbi cihazları olumsuz etkileyebileceği ortaya çıkmıştı. Hatta Apple, bu tipteki araştırmalar sonrası kendi internet sitesinde bir uyarı paylaşmıştı. Şirket, bu hafta bir destek belgesini güncelledi ve kalp pili gibi tıbbi cihazlardan uzak tutulması gereken ürünlerin listesini yayımladı.

"MANYETİK GİRİŞİME NEDEN OLABİLİR"

Apple, "belirli koşullar altında, mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar tıbbi aygıtlarda manyetik girişime neden olabilir. Örneğin, implante edilebilir kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi aygıtlar, yakın temas halindeyken mıknatıslara ve telsizlere yanıt veren sensörler içerebilir." diyor.

KABLOSUZ ŞARJ EDİLİYORSA İSTENEN MESAFE ARTIYOR

Teknoloji devi tıbbi cihazlarla herhangi bir olası etkileşimi önlemek için, aşağıda listelenen ve mıknatıs içeren ürünler ile tıbbi cihazlar arasında güvenli bir mesafe bırakılmasını söylüyor. Apple'a göre bu mesafe 6 inç veya 15 cm’den fazla, cihaz kablosuz olarak şarj ediliyorsa ise 12 inç veya 30 cm’den fazla olması gerekiyor. Apple, belirli yönergeler için bir doktora ve cihaz üreticisine danışmanız gerektiğini ifade ediyor.

İŞTE UZAK TUTULMASI GEREKEN ÜRÜNLER

Buna ek olarak şirket, Apple ürününüzün tıbbi aygıtınızda girişime neden olduğundan şüphelendiğinizde Apple ürününüzü kullanmayı bırakıp doktorunuza ve tıbbi aygıtınızın üreticisine danışmanız gerektiğini belirtiyor.

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Bu ürünler ile tıbbi aygıtınız arasında güvenli bir mesafe bırakın:

AirPods ve şarj kutuları

  • AirPods ve Şarj Kutusu
  • AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu
  • AirPods Pro ve Kablosuz Şarj Kutusu
  • AirPods Max ve Smart Case

Apple Watch ve aksesuarları

  • Apple Watch
  • Mıknatıslı Apple Watch kayışları
  • Apple Watch manyetik şarj aksesuarları

HomePod

  • HomePod
  • HomePod mini

iPad ve aksesuarları

  • iPad
  • iPad mini
  • iPad Air
  • iPad Pro
  • iPad Smart Cover'lar ve Smart Folio'lar
  • iPad Smart Keyboard ve Smart Keyboard Folio
  • iPad İçin Magic Keyboard

iPhone ve MagSafe aksesuarları

  • iPhone 12 modelleri
  • MagSafe aksesuarları

Mac ve aksesuarlar

  • Mac mini
  • Mac Pro
  • MacBook Air
  • MacBook Pro
  • iMac
  • Apple Pro Display XDR

Beats

  • Beats Flex
  • Beats X
  • PowerBeats Pro
  • UrBeats3
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Ayrıca destek belgesi, bazı diğer Apple ürünlerinin de girişime neden olma olasılığı düşük olan mıknatıslar içerdiğini de söylüyor.

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airpods Apple
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