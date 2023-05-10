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Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan dikkat çeken yapay zeka uyarısı: "Tehlikeli bir hal alabilir"

10.05.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka hakkındaki tartışmalar sürüyor. ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak'tan ise dikkat çeken bir yapay zeka uyarısı geldi. Wozniak, yapay zekanın, dolandırıcılığı tespit etmeyi ve dezenformasyonun önüne geçmeyi daha da zorlaştırdığını söyledi. Wozniak, teknolojinin "art niyetli" kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli bir hal alabileceğini de dile getirdi.

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan dikkat çeken yapay zeka uyarısı: "Tehlikeli bir hal alabilir"

BBC'ye açıklamalarda bulunan ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, yapay zekanın faydalı yönleri olduğu gibi zararlı yönlerinin de bulunduğunu söyleyerek teknolojinin "art niyetli" kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli bir hal alabileceğini belirtti.

Art niyetlilerin, yapay zeka yardımıyla yaptıkları dolandırıcılıklarda insanları daha kolay kandırabilecekleri konusunda uyarıda bulunan Wozniak, yapay zeka ile yapılan dolandırıcılıkların tespiti ve dezenformasyonun önüne geçilmesinin çok daha zor olabileceğini kaydetti.

Wozniak, yapay zekanın, duygu sahibi olmadığı için insanların yerini alamayacağını ancak ChatGPT gibi programlar sayesinde son derece akıllı ve ikna edici olduğunu söyledi.

DÜZENLEME TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Yapay zeka teknolojileri üzerine yürütülen; sınırlandırma ve düzenleme getirme tartışmalarına da değinen Wozniak, insanların kullanımına sunulan herhangi bir şeyin yol açtığı zararlardan, onu üretenlerin de sorumlu olması gerektiğini vurguladı.

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Wozniak, "her şeyin yanlarına kar kalacağını düşünen" büyük teknoloji şirketlerinden söz konusu düzenlenmelerle hesap sormanın mümkün olamayacağını ileri sürdü.

Teknolojideki gelişimin durdurulmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Wozniak, söz konusu olumsuz durumların ortaya çıkmaması için insanların daha iyi bir teknoloji eğitimine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Avrupa Birliği, yapay zeka teknolojilerine yönelik katı kurallar içeren düzenlemeler üzerinde çalışırken G7 ülkeleri teknoloji ve ekonomi bakanlarının katıldığı ve 29-30 Nisan'da Japonya'nın Takasaki kentinde düzenlenen toplantıda yapay zeka konusunda risk değerlendirmesine dayalı denetleyici bir düzenlemenin oluşturulması için görüş birliğine varmıştı. (AA)

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