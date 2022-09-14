HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iPhone 14 Plus'la hata mı yaptı? Ming-Chi Kuo: "Ön sipariş sonuçları iPhone 13 mini'den daha kötü"

Apple iPhone 14 Plus'la hata mı yaptı? Ming-Chi Kuo: "Ön sipariş sonuçları iPhone 13 mini'den daha kötü"

14.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 mini'yi çıkartıp iPhone 14 Plus'ı bu yılki iPhone serisine ekleyen Apple'ın planı ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre şimdilik tutmuş gibi görünmüyor. Ünlü analiste göre iPhone 14 ve ‌iPhone 14‌ Plus'ın ön sipariş sonuçları Apple açısından pek iç açıcı değil. Hatta sonuçlar sonuçlar üçüncü nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den daha kötü.

Apple iPhone 14 Plus'la hata mı yaptı? Ming-Chi Kuo: "Ön sipariş sonuçları iPhone 13 mini'den daha kötü"

Ming-Chi Kuo, Medium'daki son yazısında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşan yeni iPhone 14 serisinin ön sipariş sonuçlarına odaklandı. Apple bu seride bir iPhone 14 mini modeline yer vermedi. iPhone 14 mini'nin yerine seriye daha büyük ekrana sahip (6.7 inç) iPhone 14 Plus eklendi. Fakat Kuo'ya göre Apple'ın iPhone 14 Plus stratejisi şimdilik tutmuş gibi görünmüyor.

IPHONE 14 VE IPHONE 14 PLUS SONUÇLAR KÖTÜ DEDİ

Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için ön sipariş sonuçlarının "kötü" olduğunu belirtti. Bu argümanını ise her iki iPhone 14 modelinin satışa çıkacağı tarihte perakende mağazalarda stokta olacakları beklentisine dayandırdı. Bu durumun düşük talebi yansıttığını söyleyen Kuo'ya göre iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön sipariş sonuçları 3. nesil Phone SE ve iPhone 13 mini'den daha kötü, özellikle de iPhone 14 Plus için ön sipariş sonucu beklenenden çok daha düşük.

iPhone

iPhone 14 Pro’ların Dynamic Island’ı oyun oldu: "Hit the Island"iPhone 14 Pro’ların Dynamic Island’ı oyun oldu: "Hit the Island"

Kuo, "Bu da Apple'ın standart modellere yönelik ürün segmentasyon stratejisinin bu yıl başarısız olduğu anlamına geliyor." dedi.

İKİ MODELE OLAN TALEP ARTMAZ İSE...

Kuo, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş sonuçlarını ise iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'e kıyasla "nötr" ve "iyi" olarak gördüğünü açıkladı. Ünlü analiste göre, Apple'ın Pro modellerinin sevkiyat tahminlerini artırıp artırmayacağı belli değil. Ancak şu anda tüm serinin gönderilerinin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın üretimini azaltma ihtimali artıyor. İki standart modele olan talep artmaz ise Apple, Kasım ayı itibarıyla iPhone 14 ve iPhone 14 Plus üretimini azaltabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram para kazandıracak!Instagram para kazandıracak!
Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?
'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar'Duyumum var' diyerek açıkladı: Görüşüyorlar
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Ming-Chi Kuo iphone 14
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...

Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...

İlginizi Çekebilir

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.