Apple iPhone 14 Plus'la hata mı yaptı? Ming-Chi Kuo: "Ön sipariş sonuçları iPhone 13 mini'den daha kötü"

Ming-Chi Kuo, Medium'daki son yazısında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşan yeni iPhone 14 serisinin ön sipariş sonuçlarına odaklandı. Apple bu seride bir iPhone 14 mini modeline yer vermedi. iPhone 14 mini'nin yerine seriye daha büyük ekrana sahip (6.7 inç) iPhone 14 Plus eklendi. Fakat Kuo'ya göre Apple'ın iPhone 14 Plus stratejisi şimdilik tutmuş gibi görünmüyor.

IPHONE 14 VE IPHONE 14 PLUS SONUÇLAR KÖTÜ DEDİ

Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için ön sipariş sonuçlarının "kötü" olduğunu belirtti. Bu argümanını ise her iki iPhone 14 modelinin satışa çıkacağı tarihte perakende mağazalarda stokta olacakları beklentisine dayandırdı. Bu durumun düşük talebi yansıttığını söyleyen Kuo'ya göre iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön sipariş sonuçları 3. nesil Phone SE ve iPhone 13 mini'den daha kötü, özellikle de iPhone 14 Plus için ön sipariş sonucu beklenenden çok daha düşük.

Kuo, "Bu da Apple'ın standart modellere yönelik ürün segmentasyon stratejisinin bu yıl başarısız olduğu anlamına geliyor." dedi.

İKİ MODELE OLAN TALEP ARTMAZ İSE...

Kuo, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş sonuçlarını ise iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'e kıyasla "nötr" ve "iyi" olarak gördüğünü açıkladı. Ünlü analiste göre, Apple'ın Pro modellerinin sevkiyat tahminlerini artırıp artırmayacağı belli değil. Ancak şu anda tüm serinin gönderilerinin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın üretimini azaltma ihtimali artıyor. İki standart modele olan talep artmaz ise Apple, Kasım ayı itibarıyla iPhone 14 ve iPhone 14 Plus üretimini azaltabilir.