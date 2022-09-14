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iPhone 14 Pro’ların Dynamic Island’ı oyun oldu: "Hit the Island"

14.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde çentiğin yerini Dynamic Island (Dinamik Ada) adını verdiği yeni bir alanla doldurdu. Bu alan, öne kamerayı ve Face ID donanımını gizledi. Bir geliştirici ise iPhone 14 Pro'ların Dynamic Island’ını bir oyuna çevirdi. Geliştirici "Hit the Island" isimli oyunun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Apple, üçüncü taraf geliştiricilerin iPhone 14 Pro'lardaki Dynamic Island (Dinamik Ada) kısmıyla farklı deneyimler oluşturmasına izin verdi. Bunun üzerine geliştiriciler, iPhone 14 Pro'ların Dynamic Island’ından yararlanmanın yollarını aramaya başladı. Bu durum daha şimdiden ilk meyvesini verdi bile. WaterMinder ve HabitMinder gibi uygulamaların arkasındaki geliştirici olan Kriss Smolka, iPhone 14 Pro'ların Dynamic Island'ını "Hit the Island" adını verdiği bir oyuna dönüştürdü.

iPHONE 14 PRO'LARIN DYNAMIC ISLAND'I OYUNUN İÇİNE GİRDİ: İŞTE "HIT THE ISLAND"

Kriss Smolka, "Hit the Island" konseptine ait görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Oyun, basit bir pong oyununa benziyor. Oyundaki amaç ise top aracılığıyla Dynamic Island'ı vurmak.

Smolka, oyunun güzel gittiğini, ancak üstesinden gelinmesi gereken bazı sorunlar olduğunu söyledi. Apple'ın ise Dynamic Island'ı içine alan bu tür bir oyuna izin verip vermeyeceği ise henüz belli değil. Ancak geliştiricilerin farklı deneyimler oluşturmasına izin veriyor oluşu, oyunun yayınlanma ihtimalini artıran bir unsur.

iphone 14 pro max

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iPhone'lar Dynamic Island ile ise yeni bir yüze sahip oldu. Apple tarafından "Hem donanım hem yazılım hem de ikisinin ortası" olarak nitelenen Dynamic Island, bir yandan ön kamera ve Face ID donanımlarını gizlerken, bir yandan da çalan müzik, maç skoru, FaceTime ve AirPods için kısayolları önüne getiriyor.

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