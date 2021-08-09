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Apple, iPhone cihazlarını denetleyecek

09.08.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, ABD’li müşterilerin cihazlarında çocuklara yönelik cinsel istismar materyali (CSAM) bulmaya yönelik bir sistemin ayrıntılarını duyurdu.

Apple, iPhone cihazlarını denetleyecek

Bir görüntü iCloud Fotoğraflar'a kaydedilmeden önce, teknoloji, çocuk istismarına yönelik içeriklerin eşleşmelerini arayacak. Apple, bir eşleşme bulunursa, bir inceleme görevlisinin kullanıcıyı değerlendirip kolluk kuvvetlerine bildireceğini söyledi.

GÖZETLENME ENDİŞESİ

Bu durun akıllara gizlilik sorusunu getiriyor. Çünkü durum sadece çocuk istismarı denetlemesi ile kalmayacak. Bununla birlikte, teknolojinin telefonları yasaklanmış içerik ve hatta siyasi konuşmalar için taramak üzere genişletilebileceğine dair gizlilik endişeleri var. Uzmanlar, teknolojinin otoriter hükümetler tarafından vatandaşlarını gözetlemek için kullanılabileceğinden endişe ediyor.

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Apple, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan iOS ve iPadOS’un yeni sürümlerinin “kullanıcı gizliliği için tasarlarken çocuk istismarının çevrim içi yayılmasını sınırlamaya yardımcı olacak yeni şifreleme uygulamalarına” sahip olacağını söylemişti.

Sistem, resimleri, ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ve diğer çocuk güvenliği kuruluşları tarafından derlenen, çocuk cinsel istismarı görüntülerinden oluşan bir veri tabanıyla karşılaştırıyor. Bu görüntüler, bir Apple aygıtındaki bir görüntüyle “eşleştirilebiliyor.” Apple’ın bu iPhone tarama sistemi şimdilik sadece ABD’de olacak. Ancak diğer bölgelere de yayılması söz konusu olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Apple
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