Apple resmen duyurdu! İşte 2. nesil HomePod... Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Apple'dan sürpriz HomePod hamlesi geldi. Teknoloji devi, yeni akıllı hoparlörü HomePod'u (2. nesil) duyurdu. İkonik tasarımını koruyan yeni HomePod'un fiyatı ve özellikleri merak edilirken, HomePod (2. nesil) adı verilen yeni akıllı hoparlöre dair dikkat çeken detaylar Apple tarafından yapılan duyuru ile açıklandı.

HOMEPOD (2. NESİL) ÖZELLİKLERİ

nesil HomePod, Mart 2021'de durdurulan HomePod ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Apple'ın resmi açıklamasında yeni HomePod'un Uzamsal Ses desteği içerdiği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, beyaz ve gece yarısı renk seçenekleri olan yeni HomePod dokunmatik bir yüzeye de sahip. Ayrıca, yeni HomePod'ta S7 çipi kullanılıyor.

Apple'a göre yeni HomePod Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer 11 ülkede satışa sunulacak.

HomePod (2. nesil) adı verilen yeni akıllı hoparlörün Türkiye'de de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor. Bu konuda yapılacak açıklamaları dikkatle takip etmek gerekiyor.

HOMEPOD (2. NESİL) FİYATI