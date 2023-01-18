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Apple resmen duyurdu! İşte 2. nesil HomePod... Özellikleri ve fiyatı açıklandı

18.01.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple sürpriz bir duyuruya imza attı. Cupertinolu şirket, akıllı hoparlör HomePod'un ikinci neslini çıkararak, HomePod (2. nesil)'i duyurdu. Eski tasarımını neredeyse koruyan yeni HomePod'un fiyatı ve özellikleri de açıklandı. HomePod 2'nin Türkiye'de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor.

Apple resmen duyurdu! İşte 2. nesil HomePod... Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Apple'dan sürpriz HomePod hamlesi geldi. Teknoloji devi, yeni akıllı hoparlörü HomePod'u (2. nesil) duyurdu. İkonik tasarımını koruyan yeni HomePod'un fiyatı ve özellikleri merak edilirken, HomePod (2. nesil) adı verilen yeni akıllı hoparlöre dair dikkat çeken detaylar Apple tarafından yapılan duyuru ile açıklandı.

HOMEPOD (2. NESİL) ÖZELLİKLERİ

  1. nesil HomePod, Mart 2021'de durdurulan HomePod ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Apple'ın resmi açıklamasında yeni HomePod'un Uzamsal Ses desteği içerdiği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, beyaz ve gece yarısı renk seçenekleri olan yeni HomePod dokunmatik bir yüzeye de sahip. Ayrıca, yeni HomePod'ta S7 çipi kullanılıyor.

Homepod3

Apple'a göre yeni HomePod Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer 11 ülkede satışa sunulacak.

HomePod (2. nesil) adı verilen yeni akıllı hoparlörün Türkiye'de de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor. Bu konuda yapılacak açıklamaları dikkatle takip etmek gerekiyor.

Resmen görücüye çıktılar! Resmen görücüye çıktılar!

HOMEPOD (2. NESİL) FİYATI

  1. nesil HomePod'un fiyatı da belli oldu. Buna göre, ABD'deki kullanıcılar bugünden itibaren yeni HomePod'u 299 dolardan sipariş edebilecek. Teslimatlar ise 3 Şubat Cuma günü başlayacak.
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Apple HomePod

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