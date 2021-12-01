iPhone sahipleri dikkat! Artık geri dönemezsiniz

iOS 15.1 güncellemesi, iPhone'lara birçok yenilik kazandırmıştı. Cüzdan uygulamasına COVID-19 aşı sertifikası desteği, FaceTime'da SharePlay ve iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max kullanıcıları için ProRes desteği gelen özelliklerden birkaçıydı. Ekim ayı sonlarında tüm kullanıcılara sunulan güncelleme ayrıca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki makro modunu manuel olarak devre dışı bırakma seçeneği de getirmişti. iOS 15.1 sonrası iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlanmıştı. Ancak görünüşe göre Apple, iOS 15.1 sürümü için yeni bir karar verdi.

APPLE'DAN iOS 15.1 KARARI

9to5Mac'in aktardığına göre, Apple iOS 15.1'i imzalamayı durdurdu. Böylece iOS 15.1.1 güncellemesine geçen kullanıcılar için iOS 15.1'e dönüş yolu kapandı. Kısacası, iOS 15.1.1 güncellemesini iPhone'unuza yüklediyseniz artık iOS 15.1'e geri dönemezsiniz.

iOS 15.1.1 sürümü ile ilgili ciddi problemler ile karşılaştıysanız, ne yazık ki artık iOS 15.1'e geçmek yerine gelecek yeni güncellemeyi beklemeniz gerekecek. Ayrıca, iOS 15.2 beta sürümüne geçen kullanıcıların da artık iOS 15.1'e geri dönemeyeceğini belirtelim.

KARAR ŞAŞIRTICI DEĞİL

Apple'ın bu adımı yeni veya sıra dışı değil. Çünkü Cupertinolu teknoloji devi, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı düzenli olarak durduruyor. Bu çoğunlukla şirketin ekosistemini güncel tutmaya yönelik politikasından kaynaklanıyor.

