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Apple şaşırtacak: iPhone 14 Pro Max'te sadece çentik yok olmuyor! İşte son söylenti

06.04.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacak iPhone 14 serisi için yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, serinin en donanımlı modeli olacak iPhone 14 Pro Max'te çentiğin dışında önemli bir değişiklik daha olacağı öne sürüldü. Bu değişiklik, ekran deneyimine önem veren iPhone severleri biraz şaşırtacak.

Apple şaşırtacak: iPhone 14 Pro Max'te sadece çentik yok olmuyor! İşte son söylenti

iPhone 14 ailesi için bekleyiş sürerken, bir yandan da gelen sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 14, iPhone Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı düşünülen yeni iPhone serisinde Pro modellerde çentiğin kaldırılacağı iddia ediliyor. Şimdi ise yeni bir söylenti sonucu çentiğin kaldırılmasının dışında önemli bir değişikliğin olacağı da öne sürülüyor.

iPHONE 14 PRO MAX'TE YÜZDE 20 DAHA İNCE OLACAK

Yeni paylaşılan CAD dosyalarına göre iPhone 14 Pro Max, selefine kıyasla yüzde 20 daha ince çerçevelere sahip olacak.

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iPhone 14 Pro Max'in çerçevesi 1,96 mm kalınlığında olacak ve iPhone 13 Pro Max'in 2,42 mm'lik çerçevesine kıyasla orta düzeyde bir yer kazanımı sağlanacak. En azından iddialar bu şekilde.

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iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde çentiğin ise biri hap şeklinde olmak üzere iki farklı delikle değiştirileceği söyleniyor. Tüm iPhone 14 modellerinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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