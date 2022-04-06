Apple, WWDC22 için resmen tarih verdi! iPhone için iOS 16 ve daha fazlası yolda

Apple'ın 2022 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC22) için artık resmi bir tarihi var. Peki WWDC22 ne anlama geliyor?

WWDC NEDİR?

Dünya devi, yazılım ağırlıklı WWDC'yi her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyor ve geliştiricilerle buluşuyor. Şirket, etkinlikte aynı zamanda iOS, iPadOS, macOS ve tvOS gibi yazılımların yeni sürümlerini tanıtıyor. Bu açıdan bakıldığında etkinlik iPhone, iPad ve Mac sahipleri için büyük önem taşıyor.

Apple, bu yılki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı ise (WWDC22) 6 Haziran Pazartesi ile 10 Haziran Cuma tarihleri arasında düzenleyecek. Etkinlik, geçen yıl olduğu gibi yüz yüze değil, online (dijital) olarak gerçekleştirilecek.

SON ANA KADAR...

Aslında Apple'ın WWDC'yi fiziksel olarak yapmak konusunda son ana kadar karar vermeye çalıştığı ancak nihai olarak dijital olarak düzenlenmesine karar verdiğine yönelik yaygın bir söylenti de mevcut.

Etkinlik dijital olacak olsa da Apple, WWDC22'nin açılış konuşmasını izlemek için 6 Haziran'da geliştiriciler ve öğrenciler için Apple Park'ta özel bir gün düzenlemeyi planlıyor. Fakat sınırlı sayıda kişi katılabilecek.

İŞTE TANITILMASI BEKLENENLER

Daha önce de söylediğimiz gibi, WWDC22'de iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 ve watchOS 9'un tanıtılması bekleniyor. Mac Pro'nun da etkinlikte görücüye çıkma ihtimali var.

