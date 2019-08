Apple TV+ için geri sayım başladı

9to5Mac’in ortaya çıkardığı bilgilere göre; Apple’ın dizi/film servisi Kasım ayında kullanıma sunulacak. iOS, iPadOS, macOS ve tvOS’ten kullanılabilecek olan bu servis Türkiye’de de olacak gibi görünüyor. Amerika’da aylık 9.99 dolar fiyat belirleyecek olan Cupertinolu firma, aynı Netflix gibi özel içerikler ile karşımıza çıkacak.

Bu özel içerikler arasında ünlü isimlerin yer alması Netflix kanadını kara kara düşündürecek gibi görünüyor. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi yeni içerik servisi ile başarılı olabilecek mi?

Amazing Stories

The Morning Show

Sesame Street

See

Little America

Little Voices

Oprah documentaries

For All Mankind

Are You Sleeping

Home

You Think It, I’ll Say It Comedy

