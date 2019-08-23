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Apple TV+ için geri sayım başladı

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TEKNOLOJİ  | 23.08.2019 08:49 | Son Güncelleme

Dört bir yanımızın aboneliğe dayalı servisler ile kuşatıldığı bugünlerde Apple da gözünü açmış ve diğer firmalara rakip olmak için kolları sıvamıştı. WWDC 19 etkinliğinde duyurulan, Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi dizi/film servislerine rakip olacak olan Apple TV+ için geri sayım başladı.

Apple TV+ için geri sayım başladı

9to5Mac’in ortaya çıkardığı bilgilere göre; Apple’ın dizi/film servisi Kasım ayında kullanıma sunulacak. iOS, iPadOS, macOS ve tvOS’ten kullanılabilecek olan bu servis Türkiye’de de olacak gibi görünüyor. Amerika’da aylık 9.99 dolar fiyat belirleyecek olan Cupertinolu firma, aynı Netflix gibi özel içerikler ile karşımıza çıkacak.

Bu özel içerikler arasında ünlü isimlerin yer alması Netflix kanadını kara kara düşündürecek gibi görünüyor. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi yeni içerik servisi ile başarılı olabilecek mi?

Amazing Stories
The Morning Show
Sesame Street
See
Little America
Little Voices
Oprah documentaries
For All Mankind
Are You Sleeping
Home
You Think It, I’ll Say It Comedy

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