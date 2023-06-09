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Apple Vision Pro hakkında ne diyeceği merak ediliyordu... Ve Mark Zuckerberg konuştu!

09.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple pazartesi günü düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde uzun zamandır beklenen AR/VR başlığı Vision Pro'yu tanıttı. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik cihazları piyasaya süren Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ise yeni rakip cihaz Vision Pro hakkında ne diyeceği merak ediliyordu.

Apple Vision Pro hakkında ne diyeceği merak ediliyordu... Ve Mark Zuckerberg konuştu!

The Verge'den Alex Heath'in haberine göre, Meta CEO'su Mark Zuckerberg şirket çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda Apple'ın Vision Pro duyurusuna yanıt verdi.

MARK ZUCKERBERG APPLE VISION PRO HAKKINDA KONUŞTU

Habere göre; Zuckerberg, Vision Pro'nun Meta'nın düşünmediği "sihirli çözümlere" sahip olmadığını ve kısa süre önce duyurulan Quest 3 kulaklığından "yedi kat daha pahalı" olduğunu söyledi.

Zuckerberg, Apple'ın duyurusunun "şirketlerin buna getirdiği değerler ve vizyondaki farkı gerçekten ortaya koyduğunu" ekleyerek Meta'nın amacının "herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı" ürünler sunmak olduğunu belirtti.

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Zuckerberg'e göre Meta'nın metaverse ile hedefi "temel olarak sosyal" iken Vision Pro daha izole edici görünüyor. Zuckerberg, Apple'ın yaklaşımının "bilgisayarın geleceğinin vizyonu olabileceğini" ancak "kendisinin istediği vizyonun bu olmadığını" kabul etti.

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Vision Pro'nun fiyatı 3.499 dolar, Quest 3'ün fiyatı 499 dolar ve Quest Pro'nun fiyatı ise 999 dolar olacak.

Zuckerberg'in sözleri ise şu şekilde:

"Apple nihayet başlığını duyurdu, bu yüzden bir saniyeliğine bundan bahsetmek istiyorum. Ne göndereceklerini gerçekten merak ediyordum. Ve açıkçası henüz görmedim, bu yüzden onunla oynadıkça ve neler olduğunu ve insanların onu nasıl kullandığını gördükçe daha fazla şey öğreneceğim.

İlk başta gördüğüm kadarıyla iyi haber şu ki, yasalar ve fizikle ilgili kısıtlamalar konusunda ekiplerimizin daha önce keşfetmediği ve düşünmediği sihirli bir çözümleri yok. Daha yüksek çözünürlüklü bir ekran tercih ettiler ve buna güç sağlamak için koydukları teknolojiyle birlikte bizim cihazımızdan yedi kat daha pahalıya mal oldu ve o kadar çok enerji gerektiriyor ki kullanmak için bir bataryaya ve ona bağlı bir kabloya ihtiyacınız var. Bu tasarım değişikliğini yaptılar ve hedefledikleri durumlar için mantıklı olabilir.

Ama bakın, bence yaptıkları duyuru, şirketlerimizin bu konuya getirdiği değerler ve vizyon arasındaki farkı gerçekten önemli bir şekilde ortaya koyuyor. Ürünlerimizin herkes için mümkün olduğunca erişilebilir ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak için yenilikler yapıyoruz ve bu yaptığımız işin temel bir parçası. Ve on milyonlarca Quest sattık.

Daha da önemlisi, metaverse ve varlık hissine (presence) yönelik vizyonumuz temel olarak sosyaldir. Bu, insanların yeni yollarla etkileşime girmesi ve yeni yollarla kendilerini daha yakın hissetmeleriyle ilgili. Cihazımız aynı zamanda aktif olmak ve bir şeyler yapmakla ilgili. Buna karşın, (Apple'ın) gösterdikleri tüm demolarda bir kişi koltukta tek başına oturuyordu. Yani, bilgisayarın geleceğine dair vizyon bu olabilir ama benim istediğim bu değil. Bu konuya nasıl yaklaştığımız konusunda gerçek bir felsefi farklılık var. Ortaya ne koyduklarını ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni daha da heyecanlandırdı ve birçok açıdan yaptığımız şeyin önemli olduğu ve başarılı olacağı konusunda iyimser olmamı sağladı. Ama bu eğlenceli bir yolculuk olacak."

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