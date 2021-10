Apple yeni etkinliğini duyurdu! Hangi ürünler geliyor?

Apple, yeni iPhone ve iPad modellerini eylül ayında düzenlediği etkinlikte tanıttı. Ancak şirketin ekim ayında bir etkinlik daha düzenlemesi bekleniyordu. Nitekim beklentiler doğru çıktı ve Apple dün akşam saatlerinde ekim ayında düzenleyeceği etkinlik için tarih verdi.

Apple'ın verdiği bilgilere göre, "Unleashed" vurgusuna sahip ekim ayı etkinliği 18 Ekim Pazartesi günü TSİ 20:00'de düzenlenecek. Etkinlik, Apple’ın resmi internet sitesi ve YouTube’da canlı olarak yayınlanacak.

