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Apple yeni etkinliğini duyurdu! Hangi ürünler geliyor?

13.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen ekim ayı etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. iPhone modellerini geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte tanıtan şirket, yeni etkinliğini 18 Ekim'de düzenleyecek. Peki etkinlikte hangi ürünler sahne alacak?

Apple yeni etkinliğini duyurdu! Hangi ürünler geliyor?

Apple, yeni iPhone ve iPad modellerini eylül ayında düzenlediği etkinlikte tanıttı. Ancak şirketin ekim ayında bir etkinlik daha düzenlemesi bekleniyordu. Nitekim beklentiler doğru çıktı ve Apple dün akşam saatlerinde ekim ayında düzenleyeceği etkinlik için tarih verdi.

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APPLE "UNLEASHED" ETKİNLİĞİNİ AÇIKLADI

Apple'ın verdiği bilgilere göre, "Unleashed" vurgusuna sahip ekim ayı etkinliği 18 Ekim Pazartesi günü TSİ 20:00'de düzenlenecek. Etkinlik, Apple’ın resmi internet sitesi ve YouTube’da canlı olarak yayınlanacak.

APPLE EKİM AYI ETKİNLİĞİNDE NELER TANITACAK?

Apple, her zaman olduğu gibi etkinlikte göstereceği ürünlerin detayını paylaşmadı. Ancak etkinlikte görmeyi beklediğimiz ürünlerin başında yeni MacBook Pro modelleri geliyor. Mini-LED teknolojisine sahip 120 Hz ProMotion ekran ile donatılacağı konuşulan yeniden tasarlanmış MacBook Pro modellerinin Apple M1X veya Apple M2 işlemci ile geleceği iddia ediliyor.

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Ayrıca etkinlikte yeni Mac Mini ve AirPods 3 modellerinin tanıtılması ve macOS Monterey'in çıkış tarihinin paylaşılması muhtemel.

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