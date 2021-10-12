Apple, iOS 15.0.2 güncellemesini yayınladı!

Apple iOS 15 güncellemesini eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunmuştu. iOS 15, birçok yeniliği beraberinde getirse de bazı kullanıcıların birtakım sorunlar yaşamasına da yol açtı. Bunun üzerine Apple, yaşanan sorunları çözmek adına iOS 15.0.1 güncellemesini çıkardı. Şirket şimdi ise sürpriz bir şekilde iOS 15.0.2 güncellemesini yayınladı.
iOS 15.0.2 BAZI SORUNLARI ÇÖZDÜ
iOS 15.0.2 güncellemesi, iPhone'larda karşılaşılan hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik güncellemelerini içeriyor.
Apple'ın aktardığına göre güncelleme şu hataları düzeltiyor:
- Mesajlar'dan arşivinize kaydedilen fotoğrafların ilişkili konu grubunun veya mesajın silinmesinin ardından silinmesi
- MagSafe özellikli iPhone Deri Cüzdan'ın Bul'a bağlanamaması
- AirTag'in Nesneleri Bul sekmesinde görünmemesi
- CarPlay'in ses uygulamalarını açamaması veya çalma sırasında bağlantısının kesilmesi
- iPhone 13 modelleri için Finder'ı veya iTunes'u kullanarak aygıtı geri yüklemenin veya güncellemenin başarısız olması
iOS 15.0.2 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod Touch (7. nesil)
iOS 15.0.2 NASIL YÜKLENİR?
- Güncelleme yapmadan önce mutlaka yedek almayı unutmayın. Yedek almak, Karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı bir önlemdir. Oluşabilecek herhangi bir sorun veya veri kaybından ise Mynet sorumlu değildir.
- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
- iPhone'unuzdan Ayarlar'a gidin.
- Ayarlar'dan Genel menüsüne tıklayın ve Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.
- Bu seçenekte karşınıza iOS 15.0.2 güncellemesi çıkacak.
- İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
- Güncellemeyi şimdi yüklemek için Yükle'ye dokunun.
- Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
- Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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