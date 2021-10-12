Apple, iOS 15.0.2 güncellemesini yayınladı!

Apple iOS 15 güncellemesini eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunmuştu. iOS 15, birçok yeniliği beraberinde getirse de bazı kullanıcıların birtakım sorunlar yaşamasına da yol açtı. Bunun üzerine Apple, yaşanan sorunları çözmek adına iOS 15.0.1 güncellemesini çıkardı. Şirket şimdi ise sürpriz bir şekilde iOS 15.0.2 güncellemesini yayınladı.

iOS 15.0.2 BAZI SORUNLARI ÇÖZDÜ

iOS 15.0.2 güncellemesi, iPhone'larda karşılaşılan hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik güncellemelerini içeriyor.

Apple'ın aktardığına göre güncelleme şu hataları düzeltiyor:

Mesajlar'dan arşivinize kaydedilen fotoğrafların ilişkili konu grubunun veya mesajın silinmesinin ardından silinmesi

MagSafe özellikli iPhone Deri Cüzdan'ın Bul'a bağlanamaması

AirTag'in Nesneleri Bul sekmesinde görünmemesi

CarPlay'in ses uygulamalarını açamaması veya çalma sırasında bağlantısının kesilmesi

iPhone 13 modelleri için Finder'ı veya iTunes'u kullanarak aygıtı geri yüklemenin veya güncellemenin başarısız olması

iOS 15.0.2 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

iOS 15.0.2 NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme yapmadan önce mutlaka yedek almayı unutmayın. Yedek almak, Karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı bir önlemdir. Oluşabilecek herhangi bir sorun veya veri kaybından ise Mynet sorumlu değildir.

Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

iPhone'unuzdan Ayarlar'a gidin.

Ayarlar'dan Genel menüsüne tıklayın ve Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.

Bu seçenekte karşınıza iOS 15.0.2 güncellemesi çıkacak.

İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.

Güncellemeyi şimdi yüklemek için Yükle'ye dokunun.

Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.

Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.



