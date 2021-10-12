Apple yapmadan kullanıcısı yaptı: İşte dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u!

Apple, USB-C bağlantına aslında pek de uzak bir isim değil. Şirket, yavaş yavaş iPad ürünlerinden Lightning bağlantısını çıkarıyor ve USB-C'ye geçiyor. Ancak Apple hala iPhone'larda Lightning portu kullanıyor. ABD'li devin iPhone ürünlerinde Android cihazlarda fazlasıyla kullanılan ve evrensel bir bağlantı noktası olma yolunda ilerleyen USB-C'ye ne zaman geçeceği henüz bilinmese de bir YouTube videosu, bir kullanıcının iPhone'unda USB-C bağlantısını kullanmaya başladığını gösteriyor.

DÜNYANIN İLK USB-C GİRİŞİNE SAHİP iPHONE'U GÜNDEMDE

O kullanıcının adı Ken Pillonel. Pillonel, "Dünyanın ilk USB-C iPhone'u" başlıklı söz konusu videoda, iPhone X'teki Lightning portu yerine USB-C portu eklediğini iddia ediyor. Videoda, iPhone'un USB-C portu üzerinden güç aldığı ve ayrıca bir USB-C kablosu üzerinden veri aktarımlarını gerçekleştirebildiği söyleniyor.

Ayrıca gerekli teknik bilgiye sahip olan Pillonel'in proje için tersine mühendislik gibi özel çalışmalar yaptığı vurgulanıyor.

Dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u, Apple'ın iPhone'larda Lighting'i terk etmesini isteyenler için umut verdi. Ancak bunun, her iPhone sahibinin gerçekleştirebileceği bir iş olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

ÖNEMLİ UYARI

Çünkü Apple'ın koşullarına göre, yetkisiz yapılan değişiklikler cihazınızın garanti dışı kalmasına neden olabilir.

Bu yüzden Apple'ın USB-C portuna sahip ilk iPhone'u üreteceği güne kadar beklemeniz sizin için en doğrusu olacaktır.

