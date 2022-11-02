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Arabasının camında g-string iç çamaşırını görünce gözlerine inanamadı! Bir yanında not budu

02.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Sydney şehrinin Bondi bölgesinde park halindeki arabalarının camında g-string iç çamaşırını görünler şoke oldu. Yüzlerce araba camının üzerine cinsel bir notla bırakılan iç çamaşırları başta büyük bir gizem oluşturdu. Ancak sonrasında bölgeye iç çamaşırlarının bir şirket aracılığıyla tanıtım için dağıtıldığı ortaya çıktı

Arabasının camında g-string iç çamaşırını görünce gözlerine inanamadı! Bir yanında not budu

Avustralya’nın Sydney şehrinde sabah erken saatlerde arabasını çalıştırmak için harekete geçen bir kişi aracının yanına geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Aracının camında pembe bir iç çamaşırı ve cinsel içerikli not bulan kişi şaşkınlığını gizleyemedi. O anları sosyal medyadan paylaşan kişinin iç çamaşırının yanındaki notta bulunan, “Bunları dün gece benim evimde bıraktın” ifadeleri dikkatleri çekti.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

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Paylaşımın sosyal medyada gündem olmasından sonra bölgede yaşayan pek çok kişinin aynı durumu yaşadığı ortaya çıktı. Arabalara bırakılan iç çamaşırı ve notların bir kadın giyim markası tarafından hazırlandığı ve tanıtım amacıyla konulduğu belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları markanın tanıtım planına yönelik olarak yorumlarını iletmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hamleyi bir pazarlama dehası olarak gösterirken kimileri ise çiftlerin arasında sorun yaratabileceğini dile getirerek tepki verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Pazarlama dehası! Bence çok komik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu birçok insan için baş ağrısı yaratabilir” dedi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise eşim bunu görseydi vereceği tepkiden korkuyorum” yorumunu ekledi.

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