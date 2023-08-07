Aracını durdurup yol kenarında tuvaletini yapmaya başladı! Bir anda maymun çetesinin saldırısına uğradı... Metrelerce yüksekten düştü

Tayland'ın Ranong kentinde hareket halindeki araçtan tuvaletinin gelmesi üzerine inen 44 yaşındaki Manee Chitdutsadee isimli bir adam maymun çetesinin saldırısına uğradı. Maymunların saldırısını engellemek için mücadele ederken Chitdutsadee dengesini kaybederek uçurumundan aşağıya düştü. Olaya tanık olan bir başka sürücünün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Chitdutsadee hastaneye kaldırıldı.

50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Chitdutsadee’nin 50 metrelik bir uçurumdan yuvarlandığı ve peşinden gelen maymun sürüsünün saldırısına devam ettiği belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Chitdutsadee’nin bölge hastanesindeki tedavisi devam ediyor.