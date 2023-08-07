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    4. Aracını durdurup yol kenarında tuvaletini yapmaya başladı! Bir anda maymun çetesinin saldırısına uğradı... Metrelerce yüksekten düştü

    Aracını durdurup yol kenarında tuvaletini yapmaya başladı! Bir anda maymun çetesinin saldırısına uğradı... Metrelerce yüksekten düştü

    07.08.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’ta yaşayan Manee Chitdutsadee isimli bir adam aracını durdurup yol kenarında tuvaletini yapmak istedi. Arabasından inerek bir uçurumun kenarına giden Chitdutsadee kendisini takip eden 10’dan fazla maymundan oluşan bir çetenin saldırısına uğradı. Saldırının etkisiyle uçurumundan düşen adam hastaneye kaldırıldı.

    Tayland'ın Ranong kentinde hareket halindeki araçtan tuvaletinin gelmesi üzerine inen 44 yaşındaki Manee Chitdutsadee isimli bir adam maymun çetesinin saldırısına uğradı. Maymunların saldırısını engellemek için mücadele ederken Chitdutsadee dengesini kaybederek uçurumundan aşağıya düştü. Olaya tanık olan bir başka sürücünün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Chitdutsadee hastaneye kaldırıldı.

    50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

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    Chitdutsadee’nin 50 metrelik bir uçurumdan yuvarlandığı ve peşinden gelen maymun sürüsünün saldırısına devam ettiği belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Chitdutsadee’nin bölge hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland maymun

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