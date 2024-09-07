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    4. Aralarındaki 24 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! "Onu bir baba figürü olarak görüyordum"

    Aralarındaki 24 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! "Onu bir baba figürü olarak görüyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 11:32
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    29 yaşındaki Realyn Solero isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kendisinden 24 yaş büyük olan eşi Reynaldo Maquinay Jr. ile evlenme hikayesini anlatınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Genç kadın tüm eleştirilere rağmen kocasıyla birbirlerine büyük bir tutkuyla bağlı olduklarını dile getirdi.

    Aralarındaki 24 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! "Onu bir baba figürü olarak görüyordum"

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kendisinden yaşça büyük olan eşiyle tanışma ve evlenme yolculuğundan bahseden Realyn Solero isimli bir kadın viral olmayı başardı. Aşık olmadan önce kendisinden yaşça büyük kocasını 'baba figürü' olarak gördüğünü itiraf eden Solero, "Bir bağ kuracağımızı hiç beklemiyordum. İlk başta ondan hoşlanmamıştım ve yaşı nedeniyle babacan bir enerji yaydığını düşünerek sempatik bulmuştum" dedi.

    "İYİ BİR ADAM"

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    Genç kadın, Reynaldo'nun kendisine daha önce hiç deneyimlemediği türden bir ilgi, nezaket ve ilgi gösterdiğini fark ettiğini anlattı. Dokuz yıl önce aynı şirkette çalışırken tanıştıklarını dile getiren Solero, " Geçmiş ilişkilerimde görmediğim ilgiyi göstermeye devam etti. Aylar geçtikçe ona aşık olduğumu fark ettim. Zaten bir çocuğum olduğu için gereksiz yorumlar yapıldı. Arkadaşlarım ve ailem ilişki konusunda ciddi olmadığımı düşündüler ve onunla parası için birlikte olduğumu zannettiler. Hiçbir birikimi, işi, hiçbir şeyi olmadığını bilmiyorlardı. O sadece sıradan bir şirket çalışanıydı. Sonunda onlara benim ve onun hakkında yanıldıklarını fark ettirdim. O iyi, sorumluluk sahibi bir adam." diye konuştu.

    "GÖRMEZDEN GELMEYİ ÖĞRENDİM"

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    Filipinler'de yaşayan Solera çevrelerinden ve sosyal medyadan gelen tüm yargılayıcı yorumlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, "Başlangıçta benim için gerçekten zordu çünkü çoğu zaman eleştirilen ben oluyordum.Ama gerçeği biliyorum, onu sevdiğimi biliyorum, bu yüzden yorumlara alıştım ve onları görmezden gelmeyi öğrendim. Şimdi, benim veya ilişkimiz hakkında gereksiz yorumlar okursam veya duyarsam sadece onlara gülümsüyorum veya onları görmezden geliyorum." ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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