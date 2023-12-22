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    4. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu! Kocasını babası zannediyorlar... Eleştirilere sert cevap verdi

    Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu! Kocasını babası zannediyorlar... Eleştirilere sert cevap verdi

    22.12.2023 14:29 | Son Güncelleme:
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    Danielle Lichtman isimli bir kadın aralarında 27 yıllık yaş farkı bulunan eşi Frank ile ilişkilerini sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral olmayı başardı. Eşiyle henüz 19 yaşındayken çalıştığı bir restoranda tanışan Lichtman, o sırada 46 yaşında olan Frank'a ilk görüşte aşık olduğunu söyledi. İkilinin ilişkilerinin sosyal medyada ön plana çıkması üzerine eleştirel yorumlarda beraberinde geldi.

    Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu! Kocasını babası zannediyorlar... Eleştirilere sert cevap verdi

    Kendisinden iki kat daha yaşlı bir adamla evlenen kadın sosyal medyadan özel hayatına dair yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Şimdilerde 27 yaşında olan Danielle Lichtman, kocasının ise 54 yaşında olduğunu, birbirlerine ilk günkü gibi aşık olduklarını ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırdıklarını söyledi. Mutlu bir aile hayatları olmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin arasındaki yaş farkı nedeniyle onları eleştirdi.

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    GÖRENLER BABASI ZANNEDİYOR

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin evliliğini sağlıklı bulmadığını dile getirirken Lichtman'ın babasıyla yaşadığı travmatik durumlardan dolayı kendisinden yaşça büyük bir kişiyle birliktelik yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

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    8 yıldır birlikte olan çift ise eleştirilere tepki gösterdi. Eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Lichtman gönderisine, "Bu adamla yıllar önce tanıştım ve beni güldürdü, bana bir daha asla evlenmeyeceğini söylemesine rağmen onunla evleneceğimi biliyordum.Hayatımızın en iyi ve en kötü yıllarını birlikte geçirdik ama bu kalplerimizin birbirimiz için atmasına engel olmadı. Yaş farkından korkuyorduk, insanların ne düşündüğünden korkuyorduk ve toplum içinde olmaktan korkuyorduk. Onun doğru kişi olduğunu biliyorsanız, o adımı atın ve arkanıza bakmayın" notunu ekledi.

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