Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın dilinde! Kendisi 21 sevgilisi 44 yaşında..."Beni şımartıyor" diyerek paralarla poz verdi

TikTok'ta 'elli3ptrot' kullanıcı adıyla paylaşım yapan 21 yaşındaki Ellie Liptrot 44 yaşındaki sevgilisinin doğum günü için gittikleri Tayland gezisinde kendisine aldığı hediyeleri gösterdi. Mücevherlerden makyaj malzemelerine hatta nakit paraya kadar pek çok doğum günü hediyesini gösteren Liptrot'un paylaşımı 230 binden fazla izlenme ve 7.900 beğeniyle viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise 21 yaşındaki genç kadını kendisinden yaşça büyük bir adamla parası için birlikte olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle onunla parası için birlikte değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şeker baba" yorumunu yaptı.







