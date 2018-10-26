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Aralıklı oruç diyetini kadınlar nasıl yapmalı? Bu noktalara dikkat edin

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
DİYET HABERLERİ  | 26.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

Son zamanların trend diyetlerinden biri de Aralıklı oruç diyeti. Bu diyeti uygularken kadınların erkeklere göre daha dikkatli ve hassas olmaları gerekiyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında kadınlar için aralıklı oruç diyetini ele aldı.

Aralıklı oruç diyetini kadınlar nasıl yapmalı? Bu noktalara dikkat edin

INTERMITTENT FASTİNG (ARALIKLI ORUÇ)

Popüler diyetler hiçbir zaman tükenmiyor. Dukan diyeti, atkins diyeti, Paleo diyeti vs. Bu diyetler bize ne yememiz gerektiğini söyler. Hepsinin ortak noktası budur. Fakat aralıklı oruç ne yediğimizle değil ne zaman yediğimiz ile ilgilenir. Bu sayede daha az kalori tüketmenize, kilo vermenize, diyabet ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda anti-aging programlarda sıklıkla uygulanan aralıklı oruç diyetinin, açlık hormonu(ghrelin), leptin ve insülin hormonlarında iyileştirme yaptığı görülmüştür.

‘ARALIKLI ORUCUN FAYDALARI ‘

  1. Kalp damar rahatsızlıklarında iyileşme
  2. Diyabet, insülin direnci’nde gerileme ve hormonal iyileşme
  3. Kilo kaybetme
  4. Ruhsal, psikolojik iyileşme
  5. İnflamasyonda azalma
  6. Uzun ömür
  7. Kas kütlesini koruma

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‘ARALIKLI ORUÇ, KADINLARI VE ERKEKLERİ FARKLI ETKİLEYEBİLİR’

Diyet söz konusu olduğunda tek bedene uygun bir yaklaşım yoktur. Kadınlar ve erkekler aynı olarak düşünülmemelidir.
Kalori alımı çok düşük olduğunda (çok uzun süre açlık ya da çok sık aralıklı oruç yapmak) hipotalamus bu durumdan etkilenir ve iki önemli üreme hormonunun salgılanmasını sağlayan gonadotropin (GnRH) salgılatıcı hormonun salgılanmasını bozabilir. Yani Luteinize edici hormon(LH), folikül uyarıcı hormon(FSH) üretimi bozulur.
Bu 2 hormon yumurtalarla iletişim kuramadığında, düzensiz regl dönemleri, infertilite, zayıf kemik sağlığı ve diğer sağlık etkileri riskini yüklenirsiniz.
Bu nedenlerle kadınlar kendi bedenlerine göre aralıklı oruç diyetini modifiye etmelidir.

Daha önce aralıklı oruç deneyip kendinizi kötü hissettiyseniz bu noktalara dikkat edebilirsiniz.

1.Menstruasyon döneminde aralıklı oruç yapmayın.
2.Aralıklı orucu ardışık günlerde tekrarlamayın. Mesela ilk zamanlar Pazartesi-Perşembe gibi haftanın birbirine uzak iki gününde tercih edin.
3.Aralıklı oruç süreniz başlangıçta 12-13 saat olsun. Bir anda 16 saat açlık her bünyeye iyi gelmeyebilir. Bu sebeple kendinizi iyi tanıyın ve açlık sürenizi zamanla arttırın.

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5:2 METHODU: Günlük kalori alımı 500 kaloridir. Haftanın 2 günü oruç günü, diğer günleri normaldir. Oruç günleri ardışık olmamalıdır.
16/8 METHODU: 16 saat açlık ile 8 saat yemek yeme süresidir. Kadınlar başlangıçta 12-13 saat açlık ile başlayabilir.
CRESCENDO METHODU: Haftada 2 ya da 3 gün 12-16 saat oruç süresi. Günler ardışık olmamalıdır. Pazartesi- Çarşamba- Cuma gibi olmalıdır.

Bir çok aralıklı oruç methodu bulunmaktadır. Önemli olan oruç olmadığınız saat diliminde sağlıklı ve temiz beslenmektir. Yemek yediğiniz saatleri sağlıksız, bol kalorili geçirdiğiniz zaman aralıklı oruç diyetinin de bir anlamı kalmıyor. Faydadan çok zarar verebilirsiniz.

  1. Diyabet hastaları
  2. Gebe, emziren kadınlar
  3. Yeme bozukluğu olan kişiler
  4. Düzensiz regl dönemi olan kişiler, bir uzmandan yardım almadan aralıklı oruç yapmamalıdır.

Dyt. FULYA BOZDEMİR
http://fulyabozdemir.com/


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