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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavgayla gündemde olan Arda Turan'ın hamile eşi doğum için hastaneye gitti! Aslıhan Doğan'ın hastaneye yatışı yapıldı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan, son kontrol için Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye gitti. Erkek bebek dünyaya getirecek olan Doğan'ın hastaneye yatışı yapıldı.

Çift, bebeklerine Hamza Arda adını verecek.

İki hafta önce Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı.

ASLIHAN SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcuun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

Olay gecesi Özlem Ada Şahin'in kendisini aramasıyla şoke olan Aslıhan Doğan, sinir krizi geçirmişti.

Arda Turan, gece geç saatlerde eve gittiğinde eşini titreye titreye ağlarken bulduğunu söylemişti.

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