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Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

11.05.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaretle uğraşan Mustafa Güloğlu İstanbul Çağlayan'da arka cebinde taşıdığı 10 bin doları düşürdü. Bankada parasının eksik olduğunu fark eden Güloğlu'nun 100'lük banknotlar halindeki parasını market alışverişinden çıkan Recep Furkan Leventoğlu buldu. Parasını teslim almak için karakola gelen Güloğlu çok mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul gibi yerde, bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bankadaki işlerini halletmek için gelen Mustafa Güloğlu (54), cadde üzerine park edilen otomobilden indikten sonra pantolonunun arka cebinde taşıdığı, deste halindeki dolarlarını düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark etmeyen Güloğlu, bankaya yürümeye devam etti. Yaklaşık 2 dakika boyunca yol üzerinde kalan desteyi, alışveriş yaptığı marketten çıkan Recep Furkan Leventoğlu fark etti. Leventoğlu, sokak üzerinde bir süre bekledikten sonra, aldığı paraları Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne götürerek teslim etti. Polis ekiplerinin kontrolünün ardından deste içerisinde, 100’lük banknotlar halinde 10 bin Amerikan Doları olduğu anlaşıldı.

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GÖRÜNTÜLERDEN BULUNDU

Polis, Recep Furkan Leventoğlu’nun ifadesinin ardından olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen Mustafa Güloğlu’na ulaşıldı. Güloğlu, paraların kendisine teslim edilmesi için polis merkezine davet edildi. Parayı bulduktan sonra polise teslim eden Recep Furkan Leventoğlu da Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’nde paraların sahibinin gelmesini bekledi. Deste halindeki 10 bin dolar, polis ekipleri tarafından Mustafa Güloğlu’na teslim edildi.

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"BU PARANIN GERİ DÖNECEĞİNİ ASLA TAHMİN ETMİYORDUM"

Burada bir açıklama yapan Mustafa Güloğlu, Recep Furkan Leventoğlu’na teşekkür ederek, "Ülkemizde, helal süt emmiş insanların olduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Ticaretle uğraştığım için zaman zaman yüklü miktarda paralar taşıyabiliyorum. Bankaya gittiğimde, bir miktar paranın eksik olduğunu fark ettim. İstanbul gibi yerde, bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum. Allah razı olsun, polis ekipleri bana ulaştı. Geldim, parayı bulan arkadaş ile tanıştım, çok mutlu oldum" dedi. (DHA)

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