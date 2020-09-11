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Arka Sokaklar 15. sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Arka Sokaklar yeni sezondan sürpriz fragman

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2020 01:01 | Son Güncelleme

Kanal D’nin efsane dizisi Arka Sokaklar, 15. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Arka Sokaklar'ın yeni sezonundan sürpriz bir fragman yayınlandı. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte Arka Sokaklar'a yeni katılan oyuncular ve yayın tarihi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 15. sezonuyla ekranlara dönüyor. Arka Sokaklar’ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Gerilimle başlayan tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelip, 15’inci sezon pastasını kesti. Arka Sokaklar'ın yeni sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma akşamı ekranda olacak.

KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı diziye, yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı. Gizem Terzi, 'polis Sinem' karakteri, Perihan Ünlücan 'avukat Başak' karakteri; Hakan Uygun ise 'uluslararası bir çetenin reisi' olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği fenomen dizi, 557’nci bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.


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