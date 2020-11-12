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Arka Sokaklar'a taze kan! Serhat Midyat ve Gaye Gürsel diziye dahil oldu

12.11.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'a taze kan! Serhat Midyat ve Gaye Gürsel diziye dahil oldu

Yıllardır ekranda olan ve sevilerek izlenen Arka Sokaklar dizisine bomba iki transfer daha gerçekleşti. Serhat Midyat ve Gaye Gürsel diziye dahil oldu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. Her sezonu ayrı olay olan Arka Sokaklar'a taze kan! Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.

Arka Sokaklar dizisine üç yeni transfer! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncularıArka Sokaklar dizisine üç yeni transfer! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Dizide artık Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de rol alacak.

Ekran Alıntısı

Midyat, Rıza Baba’nın peşinde olduğu ‘Servan’ karakteriyle, Gürsel ise yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Ekran Alıntısı

Gürsel yaptığı paylaşımda "Bu cuma ben de Arka Sokaklardayım. Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olmak çok heyecanlı" dedi.

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