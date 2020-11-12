Arka Sokaklar'a taze kan! Serhat Midyat ve Gaye Gürsel diziye dahil oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. Her sezonu ayrı olay olan Arka Sokaklar'a taze kan! Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.

Dizide artık Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de rol alacak.

Midyat, Rıza Baba’nın peşinde olduğu ‘Servan’ karakteriyle, Gürsel ise yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Gürsel yaptığı paylaşımda "Bu cuma ben de Arka Sokaklardayım. Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olmak çok heyecanlı" dedi.



