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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar neden ceza aldı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 14:23
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Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın başrollerini paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu akşam uygulanacak olan RTÜK cezası kapsamında yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Arka Sokaklar'ın yerine RTÜK tarafından gönderilen belgesel yayınlanacak. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden ceza aldı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar neden ceza aldı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları ve diziler için çeşitli televizyon kanallarına idari para cezası ve yayın durdurma cezası kesti.

Bu dizilerden biri de Kanal D ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar oldu. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın başrollerinde yer aldığı dizi için durdurma cezası geçtiğimiz hafta kanala tebliğ edildi.

BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam durdurma cezası kapsamında ekrana gelmeyecek. Dizinin RTÜK cezası 3 Ocak tarihinde de uygulanacak.

ARKA SOKAKLAR YAYIN AKIŞI

Kanal D ekranlarında bu akşam Arka Sokaklar yerine RTÜK tarafından gönderilen belgesel yayınlanacak.

dizi 1

ARKA SOKAKLAR NEDEN CEZA ALDI?

"Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu.

DİZİ 2

Yayınlanan bu sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye durdurma cezası verdi.

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ARKA SOKAKLAR 695. BÖLÜM ÖZETİ

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz’ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet’e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz’ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh Özgür Ozan arka sokaklar rtük
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