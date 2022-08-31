Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi! "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir"

Bir polisiye dizisi olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolünü canlandıran Yüsra Geyik, bu diziden ayrıldıktan sonra farklı projelerde yer alsa da halen Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak anılıyor. Sosyal medyayı etkin kullanan isim, iddialı pozlarıyla dudak uçuklatıyor.

CESUR POZUYLA OLAY OLDU

Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi.

O poza kullanıcılar, "Amirim görmesin", "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir" gibi yorumlar yaptı.

1990 Samsun doğumlu Yüsra Geyik 32 yaşındadır.

Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizileriyle ilk oyunculuk deneyimini edindi.

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde rol almaya başladığında 16 yaşındaydı.

12 sene boyunca Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer aldı.



