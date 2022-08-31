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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi! "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir"

31.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüsra Geyik, ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parladı. Uzunca bir süre bu dizide rol alarak seyircilerin tanıdığı isimlerden biri olan Geyik, son zamanlarda birbirinden cesur pozlarıyla konuşuluyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi! "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir"

Bir polisiye dizisi olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolünü canlandıran Yüsra Geyik, bu diziden ayrıldıktan sonra farklı projelerde yer alsa da halen Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak anılıyor. Sosyal medyayı etkin kullanan isim, iddialı pozlarıyla dudak uçuklatıyor.

CESUR POZUYLA OLAY OLDU

Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!

O poza kullanıcılar, "Amirim görmesin", "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir" gibi yorumlar yaptı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!

1990 Samsun doğumlu Yüsra Geyik 32 yaşındadır.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!

Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizileriyle ilk oyunculuk deneyimini edindi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde rol almaya başladığında 16 yaşındaydı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!

12 sene boyunca Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer aldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik dekolte dolu poz verdi!


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Yüsra Geyik arka sokaklar yaşında
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