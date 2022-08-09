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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini şortlu spor pozlarıyla nefes kesti!

09.08.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel oyuncu Yüsra Geyik, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her pozuyla olay yaratan güzel oyuncu, son olarak mini şortlu spor pozlarıyla olay yarattı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini şortlu spor pozlarıyla nefes kesti!

Küçük yaşlardan itibaren Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Zeliş karakteriyle herkes tarafından tanınan güzel oyuncu Yüsra Geyik, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. En son mini şortuyla spor pozları veren güzel oyuncu güzelliğiyle mest etti.

MİNİ ŞORTLU SPOR POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

32 yaşındaki güzel oyuncu Yüsra Geyik, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Özel hayatıyla ilgili her anını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, son olarak mini şortlu spor pozlarıyla olay yarattı.

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Geyik'in muhteşem fiziği ve güzelliği takipçilerini mest etti.

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