Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Arkadaş grubunun birlikte çektirdiği selfie sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler dehşete düştü: Gizli ayrıntıyı fark edebildiniz mi?

Arkadaş grubunun birlikte çektirdiği selfie sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler dehşete düştü: Gizli ayrıntıyı fark edebildiniz mi?

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.01.2025 14:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürüyüş sırasında poz veren bir grup arkadaşın fotoğrafı bir anda sosyal medyada viral oldu. Çünkü sosyal medya kullanıcılarının bazıları fotoğrafın arkasında gizlenen garip bir şeyi fark ettiler. Fotoğraftaki iki kadının arasında görünen gizemli karaltı sosyal medyada komplo teorilerinin fitilini ateşledi.

Arkadaş grubunun birlikte çektirdiği selfie sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler dehşete düştü: Gizli ayrıntıyı fark edebildiniz mi?

MYNET|DIŞ HABERLER Geçtiğimiz günlerde 6 kişilik bir arkadaş grubu Şili'de yürüyüş yaptıkları sırada çekildikleri bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı. Normal görünen fotoğraf karesi kısa sürede gündem oldu. Çünkü keskin gözlü bazı sosyal medya kullanıcıları masum görünen bu karede bir terslik olduğunu fark etti.

122

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fotoğrafın alt kısmın iki kadının arasında dışarı doğru bakan bir başka yüz gördüklerini söyledi. 6 kişilik grup yanlarında başka kimsenin olmadığını söylerken fotoğrafı diğer arkadaşlarıyla paylaşınca onlar da sosyal medya ile hem fikir oldu.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı ve 29.000 kez görüntülendi. Kullanıcılar düşüncelerini paylaşmak için yorumlar bölümüne yöneldi; birçoğu ürkütücü surattan dehşete kapıldı ve diğerleri de fotoğrafın düzenlenmiş bir şaka olup olmadığını sorguladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aman Tanrım midem bulandı korkudan" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk başta göremedim ve rastgele yakınlaştırınca fark ettim, neredeyse kalp krizi geçiriyordum" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

 Sadece 6 m2'lik ve aylık kirası 7 bin TL! "Dev tuvalet dairesi"

Sadece 6 m2'lik ve aylık kirası 7 bin TL! "Dev tuvalet dairesi"

 Yürüyen merdiven sıkışan bacağı kesilmek zorunda kaldı

Yürüyen merdiven sıkışan bacağı kesilmek zorunda kaldı

 Bir çuval dolu kırmızı zarfla eve geldi! Zarftan çıkan herkesi şaşırttı

Bir çuval dolu kırmızı zarfla eve geldi! Zarftan çıkan herkesi şaşırttı

 30 gün boyunca hiç yemek yemedi sadece su içti

30 gün boyunca hiç yemek yemedi sadece su içti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Antalya’da 6 milyar dolarlık miras! Kızları olduğu ispatlandı...

Antalya’da 6 milyar dolarlık miras! Kızları olduğu ispatlandı...

Hep köpek olmayı hayal ediyordu! Hayvanat bahçesi kurdu

Hep köpek olmayı hayal ediyordu! Hayvanat bahçesi kurdu

Arkadaş grubunun selfiesi sosyal medyayı ikiye böldü

Arkadaş grubunun selfiesi sosyal medyayı ikiye böldü

Doktorları bile şaşırtan röntgen! Sonuçlarına inanamadı

Doktorları bile şaşırtan röntgen! Sonuçlarına inanamadı

Engelli hastalarla twerk yapan hemşireden skandal paylaşımlar

Engelli hastalarla twerk yapan hemşireden skandal paylaşımlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.