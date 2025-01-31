Arkadaş grubunun birlikte çektirdiği selfie sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler dehşete düştü: Gizli ayrıntıyı fark edebildiniz mi?

MYNET|DIŞ HABERLER Geçtiğimiz günlerde 6 kişilik bir arkadaş grubu Şili'de yürüyüş yaptıkları sırada çekildikleri bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı. Normal görünen fotoğraf karesi kısa sürede gündem oldu. Çünkü keskin gözlü bazı sosyal medya kullanıcıları masum görünen bu karede bir terslik olduğunu fark etti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fotoğrafın alt kısmın iki kadının arasında dışarı doğru bakan bir başka yüz gördüklerini söyledi. 6 kişilik grup yanlarında başka kimsenin olmadığını söylerken fotoğrafı diğer arkadaşlarıyla paylaşınca onlar da sosyal medya ile hem fikir oldu.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı ve 29.000 kez görüntülendi. Kullanıcılar düşüncelerini paylaşmak için yorumlar bölümüne yöneldi; birçoğu ürkütücü surattan dehşete kapıldı ve diğerleri de fotoğrafın düzenlenmiş bir şaka olup olmadığını sorguladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aman Tanrım midem bulandı korkudan" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk başta göremedim ve rastgele yakınlaştırınca fark ettim, neredeyse kalp krizi geçiriyordum" yorumunu yaptı.