Arkadaşımın aşkısın! Sadece en yakın arkadaşının sevgilisinden hoşlananların anlayabileceği 8 şey

Bir yanda en yakın arkadaşınız; onunla yıllardır paylaştığınız anılar, duygular, sırlar... Diğer yanda sizi dinlemeyen, kendi yoluna giden kalbiniz; onu görünce her şeyi unutup hissettikleriniz... Çelişkilerin en zoru belki de budur: En yakın arkadaşınızın sevgilisinden hoşlanmak! İkisini birlikte gördüğünüzde yıkılır ama bir türlü görmeden duramazsınız. Kendinizle her gün durmadan kavga eder, her sabah yeni kararlarla uyanmaya başlarsınız. Duygularınızla düşüncelerinizi aynı masaya oturtmak artık neredeyse imkansızdır. Sonunda mutlaka bir seçim yapmanız gerekir ama sona varana kadar yaşananlar çok zordur. Kendi doğrularınızı bulup, işleri yoluna koyana kadar yaşadıklarınızı sadece sizinle aynı sınavı vermiş olanlar anlayabilir. 1. Suçluluk duygusu peşinizi bırakmaz Yaşadığınız her şey sadece iki kelimeyle özetlenebilir: Suçluluk duygusu. Hisleriniz sizi o kadar yorar ki, arkadaşınızın sevgilisiyle yanlışlıkla göz göze gelmek bile istemezsiniz. Her şeyi sadece kalbinizde yaşasanız bile bazen kendinizden utanırsınız. Yüzünüze bakan herkesin gizli aşkınızdan haberdar olduğunu zannedersiniz. Sürekli kendinizi sorgular, iyi bir arkadaş olmadığınızı düşünürsünüz.

2. Duygularınız karmakarışık olur Arkadaşınız sizinle ilişkisi hakkında bir şeyler paylaşırken yüzünüz kızarır, elleriniz terler. Hele ikisi kavga ettiklerinde adeta kaçacak delik ararsınız. Size fikrinizi soran dostunuza ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Ayrılmalarını söyleseniz size hiç yakışmaz, barışmalarına aracılık etmek ise içinizi yakar. Duygularınız o kadar karışır, doğal davranmak o kadar zor hale gelir ki, bazen buhar olup uçma hayalleri kurarsınız. 3. Derdinizi kimseye anlatamazsınız En yakın arkadaşınızın sevgilisi hakkında bir şeyler hissetmeyi kendinize yakıştıramadığınız için kimseyle de paylaşamazsınız. İnsanların hakkınızda yanlış şeyler düşünmesini istemezsiniz. Herkesin sizi yargılayacağına inanmışsınızdır bir kere. Oysa hayatta her şey insanlar içindir ve dertleşmek her zaman iyi gelir. Sizin geçtiğiniz yoldan zamanında başkalarının da geçmiş olabileceğini unutmayın. 4. Arkadaşınızdan uzaklaşmayı denersiniz Bu süreçte arkadaşınızla aranıza mesafe koymayı mutlaka denersiniz. Böylece daha sağlıklı düşünme fırsatı bulacağınıza inanırsınız. Gerçek dostunuz bu hallerinize bir anlam veremese de sizi idare edecektir. Böylece, hem onları daha fazla el ele, diz dize görmekten bir süreliğine kurtulursunuz; hem de arkadaşınızın yokluğunda kıymetini daha iyi anlarsınız.