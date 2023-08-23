Arkadaşına el sallamak için otobüsün camından sarktı! Kafasını beton direğe çarparak hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yakınlarındaki Nova Friburgo'da 13 yaşındaki Fernanda Pacheco Ferraz okuldan evine dönerken trajik bir kaza yaşadı. Arkadaşına el sallamak için otobüsün camından eğilen kız kafasını kaldırımda bulunan beton direğe çarptı. Hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Ferraz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken görgü tanıkları genç kızın otobüsün arka koltuğunda oturduğunu ve bir anda camdan dışarıya doğru çıktığını gördüklerini söyledi. Dışarıya doğru eğilerek el salladığı ve diğer çocuklarla konuştuğu ifade edilen Ferraz’ın görgü tanıkları, kaldırımdaki beton direği fark etmeyince kafasını sert bir şekilde çarptığını dile getirdi.