Ters takla atarak denize atlamak istedi! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı... Deniz yerine tekneye çarptı

Sosyal medyadan binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde bir adam denize havalı bir şekilde girmek istedi ve ters takla atmak için hareketlendi. O sırada arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde adam takla atmak isterken kafasını teknenin zeminine vurdu.

SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde takla atarak suya girmek isteyen kişinin önce kafasını teknenin zeminine vurduğu ve ardından suya düştüğü görüldü. Kazanın sonrasında kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken görüntüler kullanıcılar arasında endişe yarattı.