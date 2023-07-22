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  4. Ters takla atarak denize atlamak istedi! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı... Deniz yerine tekneye çarptı

Ters takla atarak denize atlamak istedi! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı... Deniz yerine tekneye çarptı

22.07.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Teknede tatil yaptığı sırada ismi açıklanmayan bir adam arkadaşlarına şov yapmak istedi. Ters takla atarak denize girmek istediği sırada adam hesap hatası yapınca kafasını önce teknenin zeminine vurdu. Sonrasında denize düşmeyi başardı.

Sosyal medyadan binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde bir adam denize havalı bir şekilde girmek istedi ve ters takla atmak için hareketlendi. O sırada arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde adam takla atmak isterken kafasını teknenin zeminine vurdu.

SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde takla atarak suya girmek isteyen kişinin önce kafasını teknenin zeminine vurduğu ve ardından suya düştüğü görüldü. Kazanın sonrasında kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken görüntüler kullanıcılar arasında endişe yarattı.

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