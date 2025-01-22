Arkadaşının bahçesinde metal dedektörüyle arama yaptı! Bulduğuna kendisi de inanamadı: "2. Dünya Savaşı'ndan kalma..."

MYNET|DIŞ HABERLER Arkadaşının bahçesinde eğlence amaçlı metal dedektörü kullanan bir adam hiç beklemediği bir keşfe imza attı. Hikayeyi Reddit'te paylaşan adam, "Arkadaşım ve ben metal dedektörümle mülkünün etrafında arama yaparken sandığa rastladık. Çıkarmamız biraz zaman aldı. İlk başta tabut olduğunu düşündük ama çok küçüktü ve üzerinde işaret yoktu. Sanırım eski toprak sahibinin sandığı olabilir." dedi.

Reddit'te yapılan paylaşımda keşfin Kaliforniya'daki Mojave bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Sandığın ağzına kadar toprakla dolu olmasının dışında içinden bir şey çıkmadığını söyleyen adam, "Sandığın içinde ağzına kadar toprakla dolu olması dışında hiçbir şey yoktu. Toprağın içinde birkaç plastik çiçek vardı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Savaş sırasında askerler ellerine geçen her kutuyu kullanarak eve mesaj gönderiyorlardı. Kutunun dışında bir yerinde adres yazılı mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Belki de sadece bir film setinden kalmıştır" yorumunu yaptı.