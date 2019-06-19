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Arkadaşlarımı Bul uygulaması bir gencin hayatını kurtardı

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TEKNOLOJİ  | 19.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

iPhone modellerinde iPhone’umu Bul uygulamasının yanında bir de Arkadaşlarımı Bul uygulamasını geçtiğimiz yıllarda kullanmaya başlamıştı. Arkadaşlarınızı ekleyerek konumlarını an ve an görebildiğiniz bu uygulamanın bugün 17 yaşındaki bir gencin hayatını kurtardığı açıklandı.

Arkadaşlarımı Bul uygulaması bir gencin hayatını kurtardı

17 yaşında olan Macy Smith, 7 Haziran 2019 akşamında kayboldu. Smith’in annesi Catrina Cramer Alexander çocuğundan haber alamayınca çılgına dönmüş. Annesi, telefonlara cevap vermeyen genci annesi konum paylaşma özelliği sayesinde yerini tespit etmiş. Macy Smith’in bulunduğu konuma giden aile, gencin trafik kazası geçirdiğini ve arabada sıkışmış bir şekilde bulduğunu söylüyor.

İnsanın başına her an her şey gelebilir. Bu tip durumları göz önünde bulundurarak, aileniz veya eşiniz ile konumunuzu sürekli paylaşmanızı tavsiye ediyoruz. Ölüm kalım olaylarının yanında eğer telefonunuzu kaybederseniz de aile veya eşinizden telefonunuzun yerini anında öğrenebilirsiniz.

iOS 13 güncellemesi ile artık konum göndermek için iPhone’un internete bağlı olması da gerekmiyor. GPS üzerinden konum bilgileri gönderilerek, telefon kapalı olsa bile yerini tespit edebiliyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
Arkadaşlarımı Bul uygulama

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