Kumbarasını açamayınca itfaiyeden yardım istedi! Çıkan sonuca inanamadı: "Bu kadarını ben de beklemiyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhejiang yaşayan ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir çocuk madeni paraları ve banknotları açılamayan metal bir kutuya doldurarak geleneksel bir tasarruf yöntemini seçti. Bu kumbaranın özelliği kendisinin dahi kilidi açamamasıydı. En sonunda kutuyu açmak istediğinde itfaiyecilerden yardım istemek zorunda kaldı. Paranın miktarı ortaya çıkınca şaşkına döndü.

3 GÖREVLİ ÇALIŞTI

3 görevli kutuyu açmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kutu açıldığında ise içinden 200 bin yuan (yaklaşık 959 bin TL) para çıktı. 14 yaşındaki çocuk kutuda para biriktirmeye başlamasının üzerinden 1 yıldan az bir zaman geçtiğini söyledi. 14 yaşındaki çocuk kumbaradan çıkan sonucu görünce şaşırdığını söyleyerek, "Bu kadarını ben de beklemiyordum" dedi.