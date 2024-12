Düğün gece kayınvalide odaya girip geline 4 kuralı açıkladı! Gelin daha fazla dayanamadı: "Boşanmak istiyorum"

Kayınvalide ile gelin arasındaki ilişki, evlilik yaşamında sıklıkla kronik bir sorun haline geliyor. Sosyal medyada Çinli bir gelin tarafından paylaşılan bir hikaye kısa sürede viral oldu. İsmi açıklanmayan Çinli gelin kayınvalidesinin düğün gecesinde odasına geldiğini ve ev kurallarını sıraladığını söyledi.

KURALLARINI TEK TEK SIRALADI

Kayınvalide kuralları, "Bu evde ikili sistem kullanılır, oğlumdan faydalanmayı beklemeyin. Siz de çalışıp maddi olarak destek olacaksınız. Yemek oğlumu ve beni memnun etmeli, her gün aynı şey olmamalı. Sağlığınızı bildirmek ve evde ne yaptığınızı bildirmek için her gün aramalısınız. Ev her zaman temiz olmalıdır. Oğlumun kirli bir yerde yaşamasını istemiyorum. Ve ara sıra kontrol edeceğim." ifadelerini kullandı.

Gelin kayınvalidesinin kendisini bir hizmetçiden farklı görmediğini fark edince boşanmaya karar verdi. Sosyal medyadan hikayesini paylaşınca çoğu kullanıcı gelini destekleyen yorumlar yaptı.