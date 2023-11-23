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    4. Arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştılar! İstediklerini vermeyince kabusu yaşattı... Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

    Arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştılar! İstediklerini vermeyince kabusu yaşattı... Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

    23.11.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 26 yaşındaki Kaley Renae Medina isimli bir kadın bu ayın başlarında bir arkadaşlık sitesi aracılığıyla 61 yaşında ismi açıklanmayan bir adamla tanıştı. Adamdan 2 bin dolar (yaklaşık 57 bin 704 TL) isteyen Medina, yaşlı adamın istediğini vermemesi üzerine evini bastı. Ardından ise deterjanı yüzüne atarak adamın gözlerinin kör olmasına neden oldu.

    MYNET-DIŞ HABERLER 26 yaşındaki Kaley Renae Medina ve 61 yaşındaki adam flört uygulaması üzerinden tanıştıktan sonra bir akşam yemeği yemeye karar verdi. Kurban polise akşam yemeği sırasında olağandışı bir şey yaşanmadığını ve birbirlerine mesaj atmaya devam ettiklerini ancak uyuşmadıklarına karar verdiği için bir daha görüşmek istemediğini Medina'ya dile getirdiğini söyledi.

    RESMEN EVİNİ BASTI

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    Adamın kendisiyle görüşmek istemediğini duyduktan sonra çılgına dönen Medina, sabaha karşı saat 02.30 civarında evine geldi. İkili biraz alkol aldıktan sonra Medina adamdan para istedi ancak adamın parası olmadığını söylemesi üzerine sinirlendi. Öfkelenen kadın televizyonunu, eğlence sistemini ve bir tabloyu kırdı ve ardından birkaç duvara zarar verdi.

    Polise verdiği ifadesinde Medina'yı durdurmak için hamle yaptığını dile getiren adam genç kadının yüzüne deterjan attığını ifade etti. Dışarı çıkarak yardım isteyen adamın gözlerinde kimyasal yanığa bağlık körlük oluştu.

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