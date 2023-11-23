Arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştılar! İstediklerini vermeyince kabusu yaşattı... Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

MYNET-DIŞ HABERLER 26 yaşındaki Kaley Renae Medina ve 61 yaşındaki adam flört uygulaması üzerinden tanıştıktan sonra bir akşam yemeği yemeye karar verdi. Kurban polise akşam yemeği sırasında olağandışı bir şey yaşanmadığını ve birbirlerine mesaj atmaya devam ettiklerini ancak uyuşmadıklarına karar verdiği için bir daha görüşmek istemediğini Medina'ya dile getirdiğini söyledi.

RESMEN EVİNİ BASTI

Adamın kendisiyle görüşmek istemediğini duyduktan sonra çılgına dönen Medina, sabaha karşı saat 02.30 civarında evine geldi. İkili biraz alkol aldıktan sonra Medina adamdan para istedi ancak adamın parası olmadığını söylemesi üzerine sinirlendi. Öfkelenen kadın televizyonunu, eğlence sistemini ve bir tabloyu kırdı ve ardından birkaç duvara zarar verdi.

Polise verdiği ifadesinde Medina'yı durdurmak için hamle yaptığını dile getiren adam genç kadının yüzüne deterjan attığını ifade etti. Dışarı çıkarak yardım isteyen adamın gözlerinde kimyasal yanığa bağlık körlük oluştu.