Yer: Taksim! Müziğin ritmine kendisini kaptıran kadın sokak ortasında dans etti! Twerk yaptı yetmedi spagat açtı

Sosyal medyada dans hünerlerini sergileyen bir kadına ait görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Taksim'de sokak müzisyenlerinin performansını beğenen ve kendisini müziğin ritmine kaptıran bir kadın adeta kendisinden geçti.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Bir anda spagat açan kadın twerk yapmaya başladı. O anlar yoldan geçen başka bir kişi tarafından kaydedilen sosyal medyada paylaşılınca yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının dans performansına yönelik eleştiri oklarını yöneltti. Bir sosyal medya kullanıcısı sokak müzisyenlerinin çocuk yaşlarda olmasına dikkat çekere dans figürlerini abartılı bulduğunu ifade etti.







