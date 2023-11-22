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    4. Yer: Taksim! Müziğin ritmine kendisini kaptıran kadın sokak ortasında dans etti! Twerk yaptı yetmedi spagat açtı

    Yer: Taksim! Müziğin ritmine kendisini kaptıran kadın sokak ortasında dans etti! Twerk yaptı yetmedi spagat açtı

    22.11.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde müziğin ritmine kendisini kaptıran bir kadın sokak ortasında herkesi şaşkına çeviren bir dans performansına imza attı.

    Sosyal medyada dans hünerlerini sergileyen bir kadına ait görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Taksim'de sokak müzisyenlerinin performansını beğenen ve kendisini müziğin ritmine kaptıran bir kadın adeta kendisinden geçti.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Bir anda spagat açan kadın twerk yapmaya başladı. O anlar yoldan geçen başka bir kişi tarafından kaydedilen sosyal medyada paylaşılınca yorum yağdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının dans performansına yönelik eleştiri oklarını yöneltti. Bir sosyal medya kullanıcısı sokak müzisyenlerinin çocuk yaşlarda olmasına dikkat çekere dans figürlerini abartılı bulduğunu ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Twerk
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