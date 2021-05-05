Armağan Çağlayan: Mansur Yavaş 'İşimle konuşulmak istiyorum' dedi ve Gör Beni'ye katılmayı reddetti

Youtube kanalında 'Gör Beni' isimli program ile ünlüler ve siyasi isimlerle röportajlar yapan Armağan Çağlayan, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

"İŞİMLE KONUŞULMAK İSTİYORUM"

YouTube'daki programında bugüne kadar çok sayıda siyasetçiyi konuk eden Armağan Çağlayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise programına katılmayı reddettiğini söyledi.

Çağlayan "Mansur Bey'in 'Gör Beni'yi reddetme sebebi dedi ki 'böyle konuşulmak istemiyorum. İşimle konuşulmak istiyorum'. Bu benim için çok anlaşılır. Bir de Komünist Başkan (Fatih Mehmet Maçoğlu) reddetti. Herhalde aynı gerekçelerle" dedi.

Çağlayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de "Bence hiçbir zaman 'Gör Beni'ye çıkmayacak" ifadelerini kullandı. Armağan Çağlayan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıksın isterim programa. Yıldız Tilbe de gelsin çok isterim" açıklamasını yaptı.

"Z KUŞAĞINI DİNLESEYDİM BU PROGRAM OLMAZDI"

Gör Beni isimli programı hakkında konuşan Çağlayan,"Z kuşağını dinleyip programımı 14 dakikaya sığdırsaydım. Bu program yerde olmazdı. İbrahim bey röportaja sadece basın danışmanıyla geldi. Normalde çok kalabalık gelirler. Ben siyasi isimlerin insani tarafını göstermek istedim. Yıllarca bu yönlerini kimse görmedi. Siyasetçi ile siyaset konuşmuyorum. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz dönüşler oluyor. Ayta Sözeri röportajım bu yüzden çok kısa oldu. Ve Ayta'yı bir daha çağırmak isterim" dedi.



