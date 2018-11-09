TİRAN (AA) - Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri şehrinde, polisle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitiren, Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas'ın dünkü cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle 52 Yunan vatandaşı ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin anayasal düzene, ulusal güvenliğe ve kamu barışına yönelik zarar verici ifadelerde bulunduklarını ve ülkenin egemenliğine zarar veren bir organize eylem gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Sander Lleshaj, Ergiri'ye bağlı Bularat köyünde gerçekleşen cenaze töreni sırasında olay çıkaran bu kişilerin, güvenlik güçleri tarafından araştırıldığını ve yasalarla öngörülmüş süre zarfında Arnavutluk'a girmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Lleshaj, Arnavutluk devletine ve milletine yönelik kaba ve tehlikeli provokasyonların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Yunanistan'dan gelen bazı kişilerin olayla ilişkileri olup olmadığının soruşturulacağı bildirildi.