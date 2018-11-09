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Arnavutluk'ta 52 Yunan vatandaşı "istenmeyen kişi" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:05 | Son Güncelleme

Ülkedeki Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas'ın cenaze törenindeki olaylarla ilgili 52 Yunan vatandaşının, Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri şehrinde, polisle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitiren, Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas'ın dünkü cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle 52 Yunan vatandaşı ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin anayasal düzene, ulusal güvenliğe ve kamu barışına yönelik zarar verici ifadelerde bulunduklarını ve ülkenin egemenliğine zarar veren bir organize eylem gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Sander Lleshaj, Ergiri'ye bağlı Bularat köyünde gerçekleşen cenaze töreni sırasında olay çıkaran bu kişilerin, güvenlik güçleri tarafından araştırıldığını ve yasalarla öngörülmüş süre zarfında Arnavutluk'a girmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Lleshaj, Arnavutluk devletine ve milletine yönelik kaba ve tehlikeli provokasyonların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Yunanistan'dan gelen bazı kişilerin olayla ilişkileri olup olmadığının soruşturulacağı bildirildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi Başkanı Shpetim İdrizi de konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

- Olay

Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlara karşı verdiği mücadelede hayatını kaybeden Yunan askerlerinin anıldığı programda, Katsifas'ın önce havaya, ardından polis memurlarına ateş ettiği belirtilmişti.

Katsifas, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, Yunanistan'ın Tiran Büyükelçisi Eleni Surani, iki kez Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Katsifas'ın öldürülmesinin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup aşırı sağcı, ırkçı sloganlar eşliğinde Arnavutluk bayrağı yakmış, Arnavutluk'un Atina Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemişti.

Aralarında Avrupa Parlamentosu üyesi Eleni Theocharous'un da yer aldığı yüzlerce Yunanistan vatandaşı, Katsifas'ın cenaze töreni için otobüslerle Arnavutluk'a gelmişti.

Ülkedeki Yunan azınlığına mensup vatandaşların ve onları temsil eden milletvekillerinin de katıldığı törende, Arnavutluk karşıtı sloganlar atılmış ve bazı Yunan sembolleri yer almıştı.

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